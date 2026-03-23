Elezioni in Slovenia senza vincitori: Golob avanti su Janša ma senza numeri per governare

In Slovenia il voto del 22 marzo non produce un vincitore in grado di governare. Robert Golob arriva primo con il 28,6% dei consensi, Janez Janša lo segue al 27,9%, ma il risultato non si traduce in una maggioranza parlamentare.

Il confronto non si chiude con lo scrutinio. Janša contesta l’esito e mantiene aperta la pressione politica, mentre Golob rivendica la legittimità del risultato e avvia i primi contatti con gli altri partiti. La fase che si apre è quella delle trattative, sotto la supervisione della presidente Nataša Pirc Musar, chiamata a individuare il candidato capace di raccogliere una maggioranza. In questo passaggio, i margini sono stretti e ogni scelta incide sugli equilibri futuri.

Un Parlamento senza maggioranza

La distribuzione dei seggi riflette un equilibrio che rende inevitabile il ricorso a coalizioni articolate. Il Movimento per la Libertà parte da 29 deputati e deve costruire un’alleanza ampia per raggiungere la soglia dei 46, in un contesto in cui nessun partito intermedio può essere considerato marginale. Il sistema proporzionale sloveno, già orientato alla negoziazione, amplifica in questa fase il ruolo delle forze minori, che diventano determinanti sia sul piano numerico sia su quello politico.

Golob ha indicato la disponibilità a dialogare con tutte le forze rappresentate in Parlamento, escludendo però Janša. Una scelta che restringe il campo delle possibili combinazioni e rende più complessa la costruzione della maggioranza. Ogni partito coinvolto nella trattativa acquisisce un potere negoziale significativo, potendo incidere non solo sulla composizione dell’esecutivo ma anche sull’impostazione del programma. Il passaggio istituzionale affidato alla presidente Pirc Musar assume quindi una rilevanza sostanziale. Il conferimento dell’incarico non si limita a riconoscere il risultato elettorale, ma deve tenere conto della concreta possibilità di formare un governo stabile. In un quadro così frammentato, la capacità di costruire un accordo pesa più del risultato in termini percentuali.

Janša, pur restando fuori dalle ipotesi principali di governo, mantiene una posizione centrale. La contestazione del risultato e la possibilità di aggregare una maggioranza alternativa contribuiscono a mantenere aperto il confronto. Il suo partito resta uno degli attori principali del Parlamento e può influenzare gli equilibri anche senza partecipare direttamente all’esecutivo.

Golob contro Janša

Il confronto elettorale si è strutturato attorno a due figure che rappresentano visioni difficilmente conciliabili. Robert Golob, 59 anni, arriva alla politica dopo una lunga esperienza nel settore energetico e ha costruito la propria leadership su un profilo tecnico e manageriale. La sua affermazione nel 2022 era stata favorita da una mobilitazione contro il governo guidato da Janša, con una campagna centrata sul ripristino delle garanzie democratiche e sul rafforzamento del rapporto con l’Unione europea. Nel corso del mandato, Golob ha mantenuto una linea istituzionale, cercando di consolidare la posizione della Slovenia all’interno delle dinamiche comunitarie.

Janez Janša, 67 anni, è una figura centrale della politica slovena dalla fine degli anni Novanta e ha già ricoperto più volte la carica di primo ministro. Il suo profilo è legato a una linea nazional-conservatrice, con una forte attenzione ai temi della sicurezza e della sovranità nazionale. I rapporti con Viktor Orbán e l’ammirazione dichiarata per Donald Trump collocano Janša in un’area politica che guarda ai modelli dell’Europa centrale e a un’impostazione più critica nei confronti delle istituzioni europee.

Le differenze tra i due leader emergono anche nello stile politico. Janša ha adottato nel tempo un approccio diretto e conflittuale, con frequenti tensioni nei rapporti con i media e con le istituzioni europee. Golob ha scelto una comunicazione più istituzionale, puntando su stabilità e continuità amministrativa. Questo contrasto ha segnato l’intera campagna elettorale e si riflette nel risultato, che non premia in modo definitivo nessuna delle due impostazioni.

La contrapposizione si estende anche alla politica estera. Durante i suoi governi, Janša aveva rafforzato i rapporti con Israele e si era allineato a posizioni più vicine a quelle di alcuni Paesi dell’Europa centrale. Il governo Golob ha invece adottato una linea diversa, criticando le operazioni a Gaza e introducendo misure come il divieto di viaggio per il primo ministro israeliano e restrizioni alla vendita di armi, segnando una distanza rispetto a quella fase.

Disinformazione e interferenze nel voto sloveno

La campagna elettorale si è sviluppata in un clima segnato da accuse e da elementi che hanno sollevato interrogativi sulla regolarità del confronto politico. La diffusione di video su presunti casi di corruzione legati agli alleati di Golob ha rappresentato uno dei momenti più controversi, contribuendo a spostare il dibattito su un terreno particolarmente sensibile.

A questo si sono aggiunte le segnalazioni relative all’attività di una società di intelligence privata israeliana, indicata come presente nel Paese durante la campagna. Secondo le informazioni emerse, la società avrebbe avuto contatti con ambienti vicini a Janša, circostanza che il leader del Partito Democratico Sloveno ha negato. Il tema delle interferenze esterne entra così nel dibattito politico sloveno, inserendosi in una tendenza più ampia che riguarda diversi processi elettorali europei.

Negli ultimi anni, l’utilizzo di strumenti digitali e campagne mirate ha aumentato la vulnerabilità dei sistemi democratici. Le istituzioni europee hanno avviato iniziative per contrastare queste dinamiche, ma il fenomeno resta difficile da contenere, soprattutto quando coinvolge attori non statali. Il caso sloveno evidenzia la complessità di questi scenari e la difficoltà di distinguere tra competizione politica e operazioni di influenza.

Le tensioni emerse durante la campagna non si esauriscono con il voto e rischiano di incidere anche sulla fase successiva. La costruzione di una maggioranza richiede un livello di fiducia tra le forze politiche che appare difficile da raggiungere in un contesto segnato da accuse reciproche e sospetti.

Gli equilibri europei dietro il voto sloveno

Il risultato delle elezioni slovene assume una rilevanza che va oltre il piano nazionale e si inserisce in un confronto più ampio all’interno dell’Unione europea. La competizione tra Golob e Janša riflette due orientamenti distinti sul rapporto tra Stati membri e istituzioni comunitarie. Da un lato una linea favorevole all’integrazione e alla cooperazione, dall’altro un approccio più orientato alla sovranità nazionale e a una revisione delle politiche comuni.

La conferma, seppur di misura, di Golob viene letta come un segnale di continuità rispetto all’attuale collocazione europea della Slovenia. Il governo uscente ha mantenuto una posizione allineata alle principali politiche dell’Unione, partecipando attivamente ai processi decisionali e sostenendo le iniziative comunitarie. Questo orientamento trova riscontro in una parte dell’elettorato che vede nell’integrazione europea un elemento di stabilità.

Janša propone una direzione diversa, con una piattaforma che include politiche migratorie più rigide, una revisione delle priorità economiche e una maggiore autonomia decisionale rispetto a Bruxelles. I suoi rapporti con Viktor Orbán rafforzano questa collocazione e lo inseriscono in una rete politica già presente in altri Paesi dell’Europa centrale.

La Slovenia occupa una posizione geografica rilevante, al confine tra Europa centrale e Balcani occidentali, e svolge un ruolo nei processi di allargamento dell’Unione e nella gestione delle dinamiche regionali. Le scelte del prossimo governo influenzeranno questi dossier, oltre a incidere sul posizionamento del Paese all’interno delle istituzioni europee. In un Parlamento senza maggioranza, ogni decisione resta legata a un equilibrio negoziale che si definirà nelle prossime settimane.

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