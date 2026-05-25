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Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” – Ascolta

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REDAZIONE
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Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, all’Eurogruppo e all’Ecofin informale di Nicosia, a Cipro, ha insistito con la richiesta dell’Italia di ottenere flessibilità per affrontare la crisi energetica provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Mentre la Commissione è aperta a trovare soluzioni, i problemi maggiori sono all’interno del Consiglio, l’istituzione Ue che riunisce gli Stati membri.

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