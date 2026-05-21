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La Ue taglia le previsioni economiche, crescita dimezzata per l’Italia – Ascolta

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REDAZIONE
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La Commissione europea sta “esaminando” la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per far fronte alla crisi energetica ed è “pronta a reagire agli sviluppi”, pur tenendo in considerazione l’esistenza degli stabilizzatori automatici e le limitazioni fiscali dei Paesi Ue. E’ l’indicazione arrivata dal commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis nel corso della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche primaverili dell’Ue.

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