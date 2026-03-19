L’Europa scommette sul nucleare: un piano da 330 milioni per energia e cure avanzate

L’Unione europea punta al nucleare proponendo una politica energetica e scientifica nuova con il programma di lavoro Euratom per il periodo 2026-2027. Con un investimento di 330 milioni di euro, questo piano si affianca a Horizon Europe per rafforzare l’indipendenza energetica del continente e sostenere la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.

Si tratta di una strategia di ampio respiro che non riguarda solo la produzione di elettricità, ma si intreccia con la competitività industriale e la tutela della salute dei cittadini, in linea con grandi iniziative politiche come il Net-Zero Industry Act e il Clean Industrial Deal.

La scommessa della fusione nucleare

Il cuore tecnologico e finanziario di questo programma è rappresentato dalla fusione nucleare, a cui sono destinati ben 222 milioni di euro. A differenza della fissione tradizionale, la fusione punta a replicare il processo fisico che alimenta le stelle per generare un’energia pulita, sicura e praticamente inesauribile. La novità fondamentale di questo biennio è il passaggio dalla ricerca pura all’applicazione industriale: l’Europa non vuole solo studiare la fusione nei laboratori, ma intende diventare la prima potenza a collegare una centrale commerciale alla rete elettrica. Per riuscirci, è stato istituito un nuovo Partenariato Pubblico-Privato che trasforma le imprese in partner centrali della ricerca, affiancato da programmi del Consiglio europeo dell’innovazione per aiutare startup e piccole medie imprese a crescere e ad attrarre capitali privati.

La fissione nucleare per sicurezza e sostenibilità

Parallelamente alla visione del futuro, l’Unione europea investe 108 milioni di euro nella fissione nucleare, con un’attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità. Poiché la domanda di elettricità in Europa è destinata a raddoppiare entro il 2050, il programma sostiene l’ottimizzazione delle centrali attuali e lo sviluppo dei Piccoli reattori modulari. Questi ultimi rappresentano una nuova generazione di impianti, più flessibili e integrabili nel sistema energetico moderno, supportati da un’apposita Alleanza Industriale Europea.

Il finanziamento copre ambiti critici come la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni e l’innovazione nei materiali nucleari, garantendo che le tecnologie “made in Europe” rispettino i più alti standard mondiali.

Le tecnologie atomiche per la sanità

Un altro aspetto di vitale importanza riguarda l’uso delle tecnologie atomiche in campo medico. Il programma Euratom finanzia infatti la ricerca per aumentare l’autonomia europea nella fornitura di isotopi radioattivi, componenti essenziali per le diagnosi e per le nuove terapie contro il cancro. Questa iniziativa si inserisce nel “Piano europeo di lotta contro il cancro” e collabora con progetti come la European Radioisotope Valley Initiative per assicurare che gli ospedali europei abbiano sempre a disposizione i trattamenti salvavita più avanzati.

La formazione di nuovi talenti

Infine, l’Unione europea riconosce che nessuna tecnologia può progredire senza il talento umano. Per questo motivo, il piano punta ad attirare e formare una nuova generazione di esperti attraverso la European Nuclear Skills Academy, che promuove la mobilità dei lavoratori e l’equilibrio di genere nel settore. Oltre a borse di studio prestigiose come le Marie Skłodowska-Curie, il programma garantisce ai ricercatori l’accesso a oltre 230 infrastrutture d’eccellenza in tutta l’Ue.

In un contesto geopolitico complesso, viene inoltre confermato il forte sostegno alla comunità scientifica ucraina, facilitando l’integrazione dei suoi ricercatori nello spazio comune europeo della ricerca.

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