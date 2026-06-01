Libano, la Francia richiede una riunione d’urgenza al Consiglio di Sicurezza Onu

La bandiera israeliana che sventola sulle rovine della fortezza medievale di Beaufort, nel sud del Libano, è diventata l’immagine simbolo di una nuova e pericolosa fase del conflitto mediorientale. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato il 31 maggio che l’esercito aveva conquistato la fortezza, nell’ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. “Quarantaquattro anni dopo l’eroica battaglia di Beaufort, e in questo giorno di commemorazione dei soldati caduti durante la prima guerra del Libano (1982)”, i soldati “sono tornati sulla cima di Beaufort e vi hanno issato nuovamente la bandiera di Israele“, ha affermato il ministro sul suo canale Telegram.

Questo evento ha spinto la Francia a rompere gli indugi, richiedendo con estrema urgenza una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fermare quella che appare come un’occupazione sempre più profonda del territorio libanese.

La posizione diplomatica di Parigi

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha espresso parole durissime ai microfoni della televisione Bfmtv, definendo l’avanzata delle truppe di Tel Aviv come un “grave errore”. Secondo il capo della diplomazia di Parigi, pur restando fermo il diritto di Israele all’autodifesa contro le minacce di Hezbollah, l’attuale operazione militare viola apertamente il diritto internazionale e gli impegni presi con il cessate il fuoco concordato lo scorso 17 aprile. Parigi teme che lo scontro possa scivolare verso un’occupazione permanente e ingiustificata, minando definitivamente la stabilità della regione.

I numeri di una tragedia umanitaria

Mentre la diplomazia cerca faticosamente una via d’uscita, i dati che arrivano dal campo descrivono uno scenario apocalittico per la popolazione civile. Secondo quanto affermato dall’Unicef, in una sola settimana, la violenza ha colpito duramente i più piccoli: 77 bambini sono stati uccisi o feriti, con una media spaventosa di 11 vittime minorenni al giorno. “I bambini non dovrebbero pagare il prezzo di questo conflitto”, ha dichiarato l’agenzia Onu, chiedendo l’immediata cessazione delle ostilità.

La missione di pace Unifil ha registrato mercoledì circa 670 movimenti di proiettili, il picco più alto dall’inizio della tregua di aprile. Le forze israeliane hanno inoltre intensificato le attività aeree e terrestri a nord del fiume Litani, colpendo aree sempre più vaste.

Centinaia di migliaia di persone in fuga

La crisi ha innescato un esodo di massa. Negli ultimi due giorni, gli ordini di evacuazione emessi dall’esercito israeliano hanno costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case a sud del fiume Zahrani. Le conseguenze sono drammatiche: le città di Tiro e Sidone sono ormai al collasso, con i centri di accoglienza che non riescono più a ospitare nessuno. L’ufficio per gli affari umanitari ha definito “intollerabili” le condizioni in cui versano queste famiglie, costrette a fuggire senza garanzie di sicurezza o assistenza.

Un clima di gelo internazionale

A complicare ulteriormente il quadro è la crescente tensione tra Israele e i vertici delle Nazioni Unite. Il governo israeliano ha infatti annunciato la decisione di interrompere i rapporti con l’ufficio del Segretario Generale dell’Onu. La mossa è nata come protesta contro l’inclusione di Israele in un rapporto sulle violenze sessuali nei conflitti, una decisione definita “vergognosa e assurda” dall’ambasciatore israeliano Danny Danon. Nonostante questo strappo, il portavoce Onu Stéphane Dujarric ha ribadito che la porta delle Nazioni Unite resterà “sempre aperta” al dialogo con tutti i 193 Stati membri, sottolineando che il coinvolgimento diplomatico rimane l’unica soluzione possibile.

L’iniziativa francese al Consiglio di Sicurezza rappresenta ora uno degli ultimi tentativi per riportare le parti al tavolo delle trattative, in un momento in cui il Libano rischia di trasformarsi nel nuovo, tragico epicentro di una guerra senza fine.

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