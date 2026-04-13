Oltre la Brexit, verso il mercato unico europeo: l’escamotage di Starmer in una legge del ‘500

A quasi dieci anni dallo storico referendum che ha sancito il divorzio tra il Regno Unito e l’Unione europea, il panorama politico oltremanica sta attraversando una nuova spinta. Il primo ministro Keir Starmer ha recentemente rotto ogni indugio, dichiarando apertamente in un’intervista alla Bbc che la Brexit ha causato un “danno profondo” all’economia britannica. In un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dai riflessi globali della guerra tra Stati Uniti e Iran e dall’incertezza legata alla presidenza Trump, Starmer è convinto che l’interesse nazionale del Paese richieda oggi un rapporto molto più stretto e solido con i partner europei.

Il reset dopo la Brexit

Questa nuova fase, definita come un vero e proprio “reset” dei rapporti, non punta a un ritorno formale nell’Unione, ma a una strategia molto più pragmatica e sottile per abbattere le barriere commerciali che hanno appesantito l’economia del Regno Unito negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di rendere il commercio più facile. Come? Riducendo gli oneri burocratici per le imprese e, di conseguenza, abbassando i prezzi per i consumatori che oggi pagano una sorta di “penale” per il costo della vita dovuta proprio ai nuovi confini doganali. Per farlo, Londra sta preparando una legge quadro ambiziosa, l’Eu-Uk Reset Bill, che dovrebbe essere presentata entro l’estate del 2026.

Il cuore pulsante di questo riavvicinamento è il concetto di “allineamento dinamico”. Parliamo di una mossa grazie alla quale il Regno Unito non si limiterebbe a seguire le attuali norme europee in settori specifici, ma si impegnerebbe ad aggiornare automaticamente le proprie leggi ogni volta che l’Unione europea decide di cambiarle in futuro. Inizialmente, questo meccanismo riguarderà settori cruciali come gli standard sui prodotti alimentari e le bevande (un accordo che da solo vale circa 5,1 miliardi di sterline all’anno) oltre alle norme sulle emissioni di carbonio e lo scambio di energia elettrica.

Tuttavia, la portata della legge potrebbe estendersi rapidamente ad altri ambiti vitali, dalla produzione automobilistica all’agricoltura, fino alla condivisione di dati sensibili su sicurezza e migrazione.

L’escamotage in una legge

L’aspetto più controverso e tecnicamente complesso di questo piano riguarda il modo in cui queste regole verranno adottate. Per evitare che ogni singolo aggiornamento normativo proveniente da Bruxelles rimanga bloccato per mesi in estenuanti dibattiti parlamentari, il governo intende ricorrere ai cosiddetti “poteri di Enrico VIII“. Questo termine si riferisce a una legge del 1539 che permetteva al sovrano di governare per decreto; nel contesto moderno, significa che i ministri potranno approvare modifiche legislative attraverso la “legislazione secondaria”. In pratica, il Parlamento voterà sulla legge principale, ma i futuri adeguamenti alle norme europee avverranno in modo quasi automatico, con i deputati chiamati semplicemente a ratificare o respingere pacchetti di regole già pronti, senza la possibilità di discuterne o emendarne i singoli dettagli.

Le polemiche dell’opposizione

Questa scelta ha scatenato una tempesta politica immediata. Le opposizioni conservatrici e i sostenitori di una Brexit dura, come l’ex premier Nigel Farage, accusano Starmer di voler trasformare il Parlamento in un semplice “spettatore” mentre Bruxelles torna a dettare le condizioni della vita economica britannica. Farage ha definito questo piano un “tradimento diretto” del referendum del 2016, sostenendo che accettare regole straniere senza avere più il diritto di voto e di veto a Bruxelles sia una rinuncia inaccettabile alla sovranità nazionale.

Anche esperti, interpellati dal Guardian, come il professor Anand Menon del think tank Uk in a Changing Europe hanno avvertito che si tratta di una “integrazione furtiva”, un compromesso necessario ma amaro in cui Londra scambia il controllo politico per ottenere l’accesso economico.

Una scelta “dettata dai numeri”

Dal canto suo, il governo Starmer difende la propria linea definendola una “scelta sovrana” dettata dai numeri. Le previsioni dell’Office for Budget Responsibility sono impietose: a lungo termine, la Brexit ridurrà la produttività britannica del 4% e taglierà il volume degli scambi commerciali del 15% rispetto alla permanenza nell’Ue. Poiché quasi la metà del commercio totale del Regno Unito avviene ancora con l’Europa, restare isolati dietro barriere normative è diventato un lusso che il Paese non può più permettersi.

Ma Starmer non intende tornare indietro e, per rassicurare l’elettorato preoccupato, ha tracciato alcune “linee rosse” invalicabili. Il Regno Unito non rientrerà ufficialmente nel mercato unico o nell’Unione Doganale, il che significa che non ci sarà il ritorno alla libera circolazione delle persone e Londra manterrà il diritto di stringere accordi commerciali indipendenti con il resto del mondo. Inoltre, per evitare di sottostare direttamente alla giurisdizione europea, eventuali controversie sulle nuove regole saranno decise da un tribunale indipendente e non dalla Corte di Giustizia Europea.

Se il piano di Starmer dovesse superare le resistenze nella Camera dei Lord e le proteste della destra radicale, il Regno Unito si ritroverà presto a gravitare nuovamente nell’orbita di Bruxelles, seguendo le sue regole per necessità economica, pur rimanendo formalmente fuori dalle stanze dove quelle regole vengono scritte.

Ma cosa ci guadagna l’Unione europea?

I vantaggi dell’Ue

Anche l’Unione europea trarrebbe benefici significativi da questo riavvicinamento, consolidando innanzitutto la propria stabilità economica attraverso la riduzione delle barriere commerciali con il Regno Unito, che rimane il suo secondo partner commerciale per i servizi e il terzo per i beni.

Oltre ai vantaggi diretti per le imprese esportatrici, Bruxelles mira a ottenere un sostegno finanziario concreto: l’integrazione parziale di Londra in settori strategici come quello dell’elettricità è infatti vincolata al versamento di contributi per la “politica di coesione“, ovvero fondi destinati a ridurre le disparità economiche tra le regioni dell’Unione, seguendo modelli già consolidati con partner come la Svizzera e la Norvegia.

Sul fronte della sicurezza e della geopolitica, il ritorno del Regno Unito come “partner essenziale” è considerato vitale per costruire una solida autonomia strategica europea in risposta all’instabilità globale e alle minacce provenienti dalla Russia, permettendo una gestione più efficace delle sanzioni internazionali, grazie al ruolo centrale di Londra nel settore assicurativo e marittimo, e una cooperazione rafforzata contro la migrazione irregolare attraverso il coordinamento con Frontex ed Europol.

—

Politics

content.lab@adnkronos.com (Redazione)