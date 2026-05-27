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Orsini europeista critico, Meloni difende la sovranità – Ascolta

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REDAZIONE
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All’assemblea di Confindustria parlano dell’Europa, di quello che è oggi e di quello che dovrebbe diventare, il presidente degli industriali Emanuele Orsini, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, e la premier Giorgia Meloni. Lo fanno con sfumature diverse, che emergono soprattutto quando si parla della quota di sovranità da cedere e di quella che deve invece rimanere ai singoli Stati, ma anche con una sostanziale condivisione di analisi e di obiettivi. La tesi in comune è che passino per Bruxelles le chances di ritrovare un ruolo e una collocazione coerente nella competizione globale.

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