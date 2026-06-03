Semestre europeo, la pagella di primavera: cosa chiede Bruxelles agli Stati membri

Il Pacchetto di primavera del Semestre europeo arriva in un momento in cui Bruxelles prova a tenere insieme due esigenze che negli ultimi anni sono spesso apparse in tensione: spendere di più dove serve e non perdere il controllo dei conti pubblici. Difesa, energia, competitività, casa, competenze, welfare, pensioni e sostenibilità fiscale entrano nello stesso documento perché, nella lettura della Commissione europea, non sono più capitoli separati. Sono le condizioni minime perché l’Unione resti economicamente forte, socialmente coesa e meno dipendente dall’esterno.

La Commissione ha presentato il Pacchetto di primavera 2026, cioè la fase del Semestre europeo in cui Bruxelles pubblica le analisi Paese per Paese, propone le raccomandazioni specifiche agli Stati membri e aggiorna la valutazione sul rispetto delle regole fiscali. È la “pagella” annuale dell’Ue sui governi nazionali: non assegna voti, ma indica dove correggere la rotta, quali riforme accelerare e quali margini di bilancio rispettare.

La Commissione presenta il pacchetto dentro una cornice di urgenza. Per il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, l’Europa si muove in un momento di “profonda incertezza geopolitica” e di “crescente competizione globale”: l’economia europea continua a dimostrare resilienza, ma deve rafforzare la propria competitività per non diventare “un’Europa diminuita, modellata dagli eventi globali invece che capace di modellarli”.

Da qui il filo conduttore del Pacchetto di primavera: competitività e sostenibilità fiscale “vanno di pari passo”. Bruxelles non chiede solo agli Stati di contenere deficit e debito. Chiede anche di orientare la spesa verso investimenti, innovazione, energia pulita, semplificazione amministrativa, competenze, lavoro di qualità e politiche sociali contro il costo della vita. Il punto di equilibrio, però, resta stretto: i nuovi bisogni di spesa aumentano, ma i margini di bilancio restano limitati, soprattutto nei Paesi con debito elevato.

Le quattro priorità del Pacchetto di primavera

Le raccomandazioni del 2026 si muovono lungo quattro grandi direttrici. La prima è la stabilità fiscale. La Commissione chiede agli Stati di migliorare la qualità della spesa pubblica, usare di più le spending review, riformare i sistemi fiscali e rafforzare la sostenibilità di lungo periodo di pensioni e assistenza. Non è solo una questione di tagli: Bruxelles insiste sull’efficienza, cioè sulla capacità dei bilanci nazionali di liberare risorse per investimenti utili senza alimentare squilibri.

La seconda priorità è la competitività. Il pacchetto richiama il Competitiveness Compass e chiede agli Stati di chiudere il divario europeo sull’innovazione, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, migliorare l’accesso ai finanziamenti, ridurre le barriere nel mercato unico e semplificare gli oneri regolatori. L’idea è che la crescita europea non possa reggersi solo sulla disciplina di bilancio: servono imprese più produttive, amministrazioni più semplici, capitale privato mobilitato verso investimenti e meno frammentazione tra i mercati nazionali.

La terza area è l’energia. La Commissione collega sicurezza, prezzi e transizione pulita. Gli Stati sono invitati a rafforzare reti elettriche e capacità di stoccaggio, accelerare sulle rinnovabili, aumentare efficienza ed elettrificazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati. La crisi energetica e le tensioni internazionali entrano così nella sorveglianza economica europea: per Bruxelles, restare esposti a gas e petrolio importati significa essere più vulnerabili a shock esterni, prezzi volatili e nuove pressioni sui bilanci pubblici.

La quarta direttrice riguarda persone, competenze e coesione sociale. Le raccomandazioni puntano su lavoro di qualità, istruzione, formazione, competenze digitali e professionali, contrasto alla povertà, accesso alla sanità e all’assistenza di lungo periodo. Ogni Stato membro riceve almeno una raccomandazione su educazione e formazione. Anche qui il messaggio è economico prima ancora che sociale: senza capitale umano adeguato, l’Europa non può competere nei settori strategici.

Nel pacchetto entra con forza anche la casa. Per la prima volta, ogni Country Report include un allegato specifico sull’housing, con analisi dei mercati immobiliari nazionali, vulnerabilità, politiche strutturali e possibili riforme. La Commissione indica alcune priorità: aumentare l’offerta, semplificare autorizzazioni e pianificazione, mobilitare suolo pubblico, recuperare patrimonio sottoutilizzato, riformare la tassazione per migliorare l’accessibilità e aumentare gli investimenti in edilizia sociale. La crisi abitativa viene così trattata come una questione di competitività e coesione, non solo come emergenza locale.

Malta esce dalla procedura, l’Italia resta sotto osservazione

Il capitolo fiscale è il più delicato. La Commissione ha valutato il rispetto del quadro di governance economica, guardando sia al 2025 sia al 2026 e concentrandosi sulla crescita della spesa netta. Per i Paesi sottoposti a procedura per deficit eccessivo, Bruxelles ha esaminato le azioni adottate per correggere gli squilibri.

Il risultato è una fotografia a due velocità. Malta ha riportato il deficit sotto il 3% del Pil nel 2025 e, secondo le previsioni, dovrebbe restare sotto quella soglia anche nel 2026 e nel 2027: per questo la Commissione raccomanda al Consiglio di chiudere la procedura per disavanzo eccessivo. Per Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia, invece, la procedura resta aperta, ma Bruxelles ritiene che siano state adottate misure efficaci. Di conseguenza, in questa fase non propone ulteriori passi.

Questo non significa che la pressione si allenti. Dombrovskis ha ricordato che finanze pubbliche solide sono “un asset vitale” in un mondo imprevedibile, segnato da debiti ancora elevati in diversi Stati e da nuove richieste di spesa. La Commissione tornerà a valutare il rispetto delle regole nell’Autumn Package del Semestre europeo.

Il pacchetto introduce però un elemento nuovo: la possibilità di usare una parte della flessibilità fiscale già prevista per la difesa anche per misure di resilienza energetica. Su richiesta di uno Stato membro, l’ambito della National Escape Clause per la difesa potrà essere ampliato a misure che, dal febbraio 2026, riducano la dipendenza dai combustibili fossili importati e rafforzino la sicurezza energetica europea. Il limite resta dentro il tetto dell’1,5% del Pil previsto per la difesa, con un cap specifico dello 0,3% del Pil all’anno tra 2026 e 2028 e un tetto cumulato dello 0,6% del Pil nel triennio.

La distinzione è importante. Bruxelles apre a investimenti strutturali che riducano la dipendenza energetica, ma continua a chiedere che gli aiuti contro il caro energia siano temporanei, mirati e compatibili con i conti pubblici. Le misure a sostegno di famiglie e imprese, ha ribadito Dombrovskis, non devono aumentare la domanda aggregata di combustibili fossili. Tradotto: sì a interventi che accelerano la transizione, no a sussidi permanenti o generalizzati che rendono più conveniente consumare gas, petrolio o carburanti.

Sul fronte degli squilibri macroeconomici, la Commissione ha esaminato sette Paesi selezionati per analisi approfondite. Grecia, Paesi Bassi e Svezia non sono più considerati in squilibrio. Italia, Ungheria e Slovacchia continuano invece a registrare squilibri; la Romania resta in squilibrio eccessivo. Per l’Italia, dunque, il giudizio europeo resta prudente: non c’è un aggravamento immediato della procedura fiscale, ma vulnerabilità e debito restano sotto osservazione.

Cosa chiede Bruxelles all’Italia

Per l’Italia il Pacchetto di primavera contiene più messaggi insieme. Il primo riguarda i conti: il Paese resta nella procedura per deficit eccessivo, anche se la Commissione riconosce che sono state adottate azioni efficaci e non chiede nuovi passaggi in questa fase. Il giudizio, quindi, resta sospeso: Bruxelles riconosce i progressi, ma mantiene l’Italia sotto osservazione.

Il secondo riguarda la difesa. Bruxelles raccomanda all’Italia di rafforzare la spesa per la difesa e la prontezza operativa, assicurando al tempo stesso efficienza della spesa e un adattamento graduale del bilancio a livelli strutturalmente più elevati di spesa militare. La difesa entra così tra le voci che Bruxelles chiede di programmare in modo stabile, senza perdere di vista efficienza della spesa e sostenibilità dei conti.

Il terzo messaggio riguarda energia e rinnovabili. L’Italia è invitata ad accelerare la transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili e ad assicurare che le misure contro il caro energia restino temporanee e mirate, concentrate sulle famiglie vulnerabili e sulle imprese energivore, senza cancellare gli incentivi al risparmio energetico.

Il quarto riguarda il fisco. La Commissione chiede di rendere il sistema fiscale più favorevole alla crescita sostenibile e più equo, anche con un’ulteriore lotta all’evasione e con la riduzione delle spese fiscali ancora esistenti, comprese quelle relative all’Iva e ai sussidi dannosi per l’ambiente. Torna anche il tema dei valori catastali, che l’Italia dovrebbe aggiornare sulla base dell’impegno assunto nel piano fiscale-strutturale di medio termine, dentro una revisione più ampia delle politiche abitative.

Infine, Bruxelles richiama le sfide demografiche. L’Italia dovrebbe affrontarle per mitigarne gli effetti sulla crescita potenziale e sulla sostenibilità del sistema pensionistico, anche attirando e trattenendo forza lavoro altamente qualificata e incoraggiando la partecipazione al mercato del lavoro degli anziani, soprattutto nel Sud.

Il Pacchetto di primavera, quindi, non è una semplice lista di raccomandazioni. È il punto in cui Bruxelles prova a trasformare le crisi degli ultimi anni in un’agenda comune: meno dipendenza energetica, più difesa, conti sostenibili, più innovazione, case accessibili, competenze, lavoro e coesione. La parte più difficile comincia ora. A giugno il pacchetto sarà discusso da Eurogruppo, Consiglio e Parlamento europeo; a luglio il Consiglio adotterà le raccomandazioni finali. Poi toccherà agli Stati tradurle in politiche nazionali.

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