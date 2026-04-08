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Siamo entrati nell’era della Supremazia? L’Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Ascolta

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REDAZIONE
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Mentre norme che pensavamo intoccabili vengono messe sempre più in discussione, e la competizione globale si gioca su tecnologia, energia e geopolitica, l’Europa deve decidere il proprio destino. Due le opzioni: rimanere schiacciata tra Stati Uniti e Cina o diventare un attore autonomo. Se ne è parlato durante la tappa romana del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, ideato da Antonello Barone e svoltosi al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio della capitale.

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