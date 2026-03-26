7.5 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Stretta Ue anticorruzione, l’abuso d’ufficio diventa un caso per l’Italia – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

La nuova direttiva europea anticorruzione, approvata a larga maggioranza diventa ‘un caso’ per l’Italia. Perché? L’abuso d’ufficio viene considerato un reato grave ma è stato cancellato dal ddl Nordio. Ora, secondo la lettura della relatrice del provvedimento, ci sono due anni di tempo per mettersi in regola e non incorrere in una procedura di infrazione. Gli europarlamentari di FdI, che hanno votato a favore, sostengono al contrario che non sarà necessario intervenire perché l’ordinamento italiano è già conforme.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.5 ° C
8.3 °
5.9 °
64 %
6.2kmh
40 %
Gio
8 °
Ven
13 °
Sab
18 °
Dom
16 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1233)ultimora (1036)sport (99)Eurofocus (57)demografica (41)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati