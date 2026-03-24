Ue, l’accordo con l’Australia vale una polemica con la Cina – Ascolta

L’Unione Europea e l’Australia hanno stretto un accordo commerciale atteso da lungo tempo, concordando anche di rafforzare la cooperazione in materia di difesa e l’accesso a minerali critici come il litio, in un contesto segnato dall’incertezza globale dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Un accordo che pesa e che innesca una polemica a distanza con la Cina.

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