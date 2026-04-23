Borsa. Il test trimestrale di Tesla e il dilemma della Bce tra inflazione e crisi energetica

(Adnkronos) – Passato il giro di boa di metà settimana, i mercati restano con il fiato sospeso. Pesa la chiusura dello stretto di Hormuz che ha portato i prezzi del petrolio di nuovo oltre i 100 dollari a barile, mentre “tassi di interesse, l’azionario e l’oro perdono terreno a fronte di un’incertezza crescente” dice all’Adnkronos Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm.

Nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, Tesla ha riportato gli utili, dando via alla stagione delle trimestrali delle big tech americane. “Un test cruciale per capire se economia reale e intelligenza artificiale reggono l’urto della crisi energetica” sottolinea. La casa automobilistica di Elon Musk ha ottenuto ricavi per 22,39 miliardi di dollari, contro i 22,64 previsti. Secondo la relazione finanziaria pubblicata dall’azienda, il fatturato nel trimestre è aumentato del 16%. “Le consegne di Tesla del primo trimestre avevano già deluso le aspettative. Il mercato vuole capire meglio quanto la domanda e la crisi energetica stiano pesando sui margini” spiega Rossignoli. La settimana prossima sarà la volta di Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon.

In Europa, tra dieci giorni ci sarà la riunione della Banca Centrale Europea. “Il dilemma è enorme con un’inflazione in crescita che spingerebbe la Bce ad alzare i tassi di interesse e a tenere duro, ma dall’altro la domanda inizia a mostrarsi in difficoltà”. “Un dilemma che mette a dura prova anche gli investitori” conclude l’esperto.

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