Generali, domani assemblea: sul tavolo conti e rinnovo del collegio sindacale

(Adnkronos) – Si terrà domani mattina, con inizio alle ore 9, l’assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, appuntamento che si inserisce nel secondo anno di attuazione del piano strategico del gruppo. Un passaggio interlocutorio sotto il profilo della governance, ma comunque rilevante per una serie di delibere chiave attese sul tavolo. L’assemblea sarà chiamata innanzitutto ad approvare i conti record del 2025, accompagnati dalla proposta di distribuzione di un utile in significativa crescita rispetto agli esercizi precedenti. Tra i punti all’ordine del giorno figura inoltre il rinnovo del collegio sindacale, che dovrebbe avvenire in sostanziale continuità con l’attuale composizione.

In particolare, la presidenza dovrebbe essere confermata a Carlo Schiavone, già alla guida dell’organo nei precedenti mandati e indicato dall’azionista VM2006. Gli altri due membri sono espressione di Assogestioni. Tra le delibere più rilevanti, stando a quanto apprende AdnKronos, anche l’approvazione del buyback strategico da 500 milioni di euro e il varo del nuovo piano di azionariato rivolto ai dipendenti del gruppo.

In sede straordinaria, l’assemblea sarà inoltre chiamata ad approvare alcune modifiche statutarie necessarie per recepire le disposizioni della cosiddetta “Legge Capitali”, in particolare per quanto riguarda le modalità di elezione del consiglio di amministrazione nel caso in cui risulti vincente la lista presentata dallo stesso CdA.

L’assemblea si svolgerà in formato semplificato, con rappresentante designato e senza partecipazione diretta dei soci, elemento che dovrebbe contribuire a una durata contenuta dei lavori. Il prossimo appuntamento per il mercato sarà il 21 maggio, quando il gruppo presenterà i risultati del primo trimestre 2026.

L’assemblea cade in un momento in cui il Leone di Trieste, sul fronte strategico, è impegnato sul dossier relativo allo sviluppo dell’asset management. L’espansione potrà avvenire sia in maniera organica – anche alla luce del record di raccolta da parti terze registrato nell’ultimo esercizio – sia attraverso operazioni di natura straordinaria.

L’obiettivo, in particolare, è quello di accrescere le capacità di investimento e ampliare il perimetro delle competenze. In quest’ottica, lo sguardo resta aperto sia all’Europa sia agli Stati Uniti, anche se – viene sottolineato da fonti finanziarie all’AdnKronos– la direttrice geografica non rappresenta il fattore determinante: si tratta di espandere le competenze di investimento. Secondo quanto emerso anche ieri dalle interlocuzioni con gli azionisti, Generali si mantiene disponibile a valutare possibili collaborazioni a 360 gradi sul fronte dell’asset management, compresa quella con Monte dei Paschi di Siena. (di Andrea Persili)

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