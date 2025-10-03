13.9 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mps: Grilli-Melzi d’Eril, i ‘top name’ per la nuova Mediobanca

Finanza
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tutto secondo le previsioni: board ristretto a 11 membri, Vittorio Grilli alla presidenza e Alessandro Melzi d’Eril quale amministratore delegato di Mediobanca. Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha deliberato di provvedere a depositare la lista per la nomina del nuovo Cda di Piazzetta Cuccia. Nella lista per il board, presenti anche Sandro Panizza, Paolo Gallo, Massimo Lapucci, Tiziana Togna, Giuseppe Matteo Masoni, Federica Minozzi, Donatella Vernisi, Andrea Zappia, Ines Gandini e Silvia Fissi. 

Sulle nomine, spiega all’Adnkronos Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA Sgr, “dopo una prima resistenza, verificata invece la fattibilità del deal, Mps deve rassicurare i nuovi partner, ai vertici, ma soprattutto i manager sul campo, quelli che portano ricavi e relazioni consolidate coi clienti siano essi privati, istituzionali o corporate. Servono, quindi, nomi spendibili e i nomi confermano le previsioni”, sottolinea.  

“Abbiamo, infatti, un milanese, ex ministro, manager di banche d’affari, Vittorio Grilli, per la presidenza e un altro milanese, ex Anima sgr per il ruolo di amministratore delegato. Due “top name” per la prestigiosa banca, con sede adiacente alla Scala di Milano”, dice. “Non si tratta, evidentemente, solo di codici postali, ma di curriculum e track record. Il messaggio sottostante recita: non vogliamo svilire la storia di Mediobanca – conclude – Mps metterebbe al comando uomini competenti, per dare continuità”. (di Andrea Persili) 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.9 ° C
15.1 °
11.5 °
58 %
1.8kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (474)ultimora (292)fin (31)tec (29)vid (29)Lav (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati