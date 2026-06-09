Unicredit marcia su Commerz al 37,6% e rispedisce al mittente le insinuazioni: “Prive di fondamento”

(Adnkronos) – UniCredit ha comunicato che le adesioni all’Offerta pubblica di scambio su Commerzbank hanno raggiunto il 10,9%. Sommate alla quota già posseduta dall’istituto di Piazza Gae Aulenti (26,7%), le partecipazioni complessive ammontano a circa il 37,6%.

L’istituto di Piazza Gae Aulenti ha colto l’occasione per rispondere alle accuse di Commerzbank relative a un presunto “concerto” con le controparti dei derivati. Unicredit afferma di aver preferito lasciare che gli azionisti giudicassero autonomamente, ma di ritenere necessario replicare “alla gravità delle accuse”, alle “continue comunicazioni alla stampa da parte di “fonti vicine a Commerzbank”” e alla “persistente diffusione di informazioni sempre più gravi e prive di fondamento”.

Unicredit ha messo in chiaro chela posizione complessiva comunicata è pari a circa il 26,8% in partecipazioni dirette, circa il 3,2% in strumenti con opzione di regolamento fisico e circa il 13,2% in strumenti con regolamento per cassa; che sono state dichiarate adesioni valide per azioni rappresentanti circa il 10,9% del capitale sociale e dei diritti di voto di Commerzbank; e che la partecipazione diretta combinata con le adesioni raggiunge circa il 37,7% e circa il 40,9% includendo gli strumenti con opzione di regolamento fisico, livelli che superano la soglia del 30% che UniCredit si era prefissata di conseguire con l’offerta.

La banca respinge “qualsiasi insinuazione secondo cui Unicredit avrebbe intenzionalmente confuso le categorie di disclosure al fine di sovrastimare artificialmente il livello percepito di adesioni all’offerta”, definendola “priva di fondamento sia fattuale sia giuridico”. Secondo l’istituto di Piazza Gae Aulenti le comunicazioni sono effettuate “ai sensi e in piena conformità con le disposizioni del German Securities Trading Act e del German Takeover Act” e che esiste un dialogo continuo e trasparente con l’autorità di vigilanza BaFin”.

Unicredit aggiunge che “tutti i contratti e gli eventuali accordi accessori sono stati e continuano a essere messi tempestivamente a disposizione di BaFin nell’ambito della documentazione d’offerta, del processo autorizzativo e nelle fasi successive”. Eventuali rilievi da parte dell’autorità, inclusi quelli relativi alla nozione di acting in concert o ad altre regole di attribuzione, avrebbero comportato modifiche alle comunicazioni rilevanti; finora ciò non è avvenuto.

La banca conclude dichiarando che, in conformità con la normativa applicabile, da domani comunicherà il numero delle azioni apportate in adesione all’offerta con cadenza giornaliera, e ribadisce il proprio impegno a garantire trasparenza verso azionisti e stakeholder, restando focalizzata sul processo di offerta. (di Andrea Persili)

—

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)