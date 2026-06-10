Mps, proseguono tavoli tecnici per integrazione con Mediobanca: linea attendista su Intesa Sp

(Adnkronos) – Proseguono i tavoli tecnici per l’integrazione tra Mps e Mediobanca. Lo apprende l’Adnkronos da fonti finanziarie. Questo mentre, al momento, spiegano le stesse fonti, prevale una linea attendista da parte del management di Piazza Salimbeni che ha preso tempo per valutare le due opzioni sul tavolo: la proposta di Banco Bpm e l’offerta di Intesa.

Nessuna fretta, spiegano le fonti, anche perché qualsiasi operazione straordinaria difensiva richiederebbe, per via della passivity rule, un’autorizzazione da parte dell’assemblea straordinaria a maggioranza dei due terzi. Occorre, spiegano ancora le fonti, tenere conto dei tempi tecnici per un esame delle offerte.

Non solo. C’è anche consapevolezza nel management, spiegano ancora le fonti, delle diverse sensibilità presenti in Cda: anche perché l’offerta di Intesa, con una visione industriale strutturata e la forte componente cash, potrebbe coagulare il consenso dei grandi azionisti della Banca. Non è un caso, spiegano le fonti, il richiamo di Messina nel corso della conference call e della conferenza stampa ai due grandi azionisti: Delfin e Caltagirone.

A meno di una mossa inaspettata di Lovaglio e sempre guardando con attenzione le mosse di Banco Bpm (che potrebbe formalizzare l’offerta sul Monte) – stando sempre alle fonti – una delle possibili risposte del Monte potrebbe essere la richiesta di rilancio. (di Andrea Persili)

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