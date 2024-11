Andrea Sutera: Ecco come ristrutturare casa per migliorarla ed aumentare il suo valore

(Adnkronos) – Pisa, 14 novembre 2024. Negli ultimi 12 mesi, il 37% delle famiglie italiane ha effettuato un intervento di ristrutturazione o miglioramento dell’abitazione in cui vive, ma sono tra i 3,1 e i 3,7 milioni, in Italia, gli edifici sui quali lavorare entro il 2033. Un mercato che, secondo recenti stime, vale all’incirca 50 miliardi di euro. Si tratta dunque di un business rilevante nel quale si sta facendo strada un nuovo modello messo a punto dal geometra toscano, Andrea Sutera: “Abbiamo intercettato -spiega Sutera- la necessità di dare risposte efficaci a un mondo, quello delle ristrutturazioni, che necessita di interventi di alta qualità. Interventi nei quali la meticolosità nei dettagli e l’approccio personalizzato sono elementi indispensabili”. Un modello dunque che punta sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale: “Un approccio -ricorda Sutera, Ceo di Edilsutera Luxury Homes- che ho imparato nella mia esperienza milanese e che poi ho tradotto e modificato per le esigenze del territorio pisano, dove vivo e opero. Noi partiamo dal presupposto che la ristrutturazione di una casa sia un atto di grande rilevanza, una decisione che riflette il desiderio profondo di vivere in un ambiente che non solo sia funzionale, ma che rispecchi pienamente la propria identità e il proprio stile di vita. Ma si tratta anche di un intervento che deve essere compatibile con il luogo dove si effettua e, nello stesso tempo, con i tempi che viviamo”. Si calcola che, dopo la ristrutturazione, un immobile può aumentare il suo valore dal 30 fino al 70%: “Questo è il motivo per il quale -sottolinea Sutera- non ci si può accontentare di un progetto qualunque perché si rischia di spendere soldi senza avere alcun tipo di beneficio. Ristrutturare un immobile rappresenta un investimento di elevata importanza, non solo per l’aspetto estetico ma anche per il valore economico che conferisce. Attraverso un processo meticoloso di rinnovamento, si può trasformare una semplice proprietà in un bene con un altissimo potenziale, incrementando significativamente il suo valore di mercato. L’attenzione ai dettagli, la scelta di materiali pregiati e l’adozione delle tecnologie più avanzate sono insomma elementi imprescindibili”. Per informazioni:

