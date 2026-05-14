DJI presenta Osmo Pocket 4P a Cannes, inaugurando una nuova era dell’eccellenza cinematografica tascabile.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Da pioniere del settore a innovatore cinematografico, Osmo Pocket 4P ridefinisce il vero cinema in tasca.

CANNES, Francia, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ — DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia di acquisizione visiva, presenta oggi DJI Osmo Pocket 4P a Cannes, segnando una tappa fondamentale nell’evoluzione delle soluzioni cinematografiche portatili del marchio. Da quando ha introdotto la categoria delle fotocamere con gimbal nel 2015 e lanciato una delle prime fotocamere tascabili con stabilizzatore al mondo nel 2018, DJI ha continuato a ridefinire il modo in cui i creator catturano il movimento e raccontano storie. Oggi, con Osmo Pocket 4P, DJI inaugura una nuova era di eccellenza cinematografica nei sistemi gimbal portatili, dove capacità di filmmaking di livello professionale incontrano una reale portabilità tascabile.

Presentando la DJI Osmo Pocket 4P su uno dei palcoscenici più prestigiosi del cinema mondiale, DJI segna un’evoluzione audace della serie Pocket, trasformandola da semplice strumento per creator a vero dispositivo di imaging cinematografico capace di storytelling di livello professionale.

Basandosi sull’eredità di DJI nella cinematografia professionale, incluse le iconiche piattaforme DJI Ronin e DJI Inspire, la DJI Osmo Pocket 4P rappresenta la convergenza tra tecnologia cinematografica di fascia alta e portabilità estrema. Dotata di un sistema di imaging di nuova generazione, la DJI Osmo Pocket 4P offre una gamma dinamica di livello cinematografico per una ricca profondità tonale, insieme a prestazioni colore 10-bit D-Log2 che consentono workflow professionali di color grading. Combinata con l’avanzata esperienza DJI nella stabilizzazione, il dispositivo porta capacità cinematografiche professionali in un formato realmente tascabile, permettendo ai creator di raccontare storie con una flessibilità senza precedenti.

A Cannes, la DJI Osmo Pocket 4P è già stata adottata da registi, documentaristi e storyteller visivi alla ricerca di strumenti di produzione agili e di alta qualità. La sua forma compatta, unita alle prestazioni di imaging cinematografico, la rende una compagna ideale per i filmmaker indipendenti e un potente strumento narrativo per il documentario. Il debutto a Cannes rafforza l’idea che lo storytelling cinematografico non sia più confinato a grandi attrezzature, ma possa ora vivere in un dispositivo abbastanza piccolo da essere portato ovunque.

La DJI Osmo Pocket 4P introduce importanti innovazioni progettate per rispondere alle reali esigenze dei creator. Le capacità portrait migliorate offrono tonalità della pelle naturali e profondità cinematografica, consentendo uno storytelling più coinvolgente in interviste, vlog e contenuti narrativi. Le funzionalità zoom avanzate ampliano le possibilità creative, permettendo di catturare soggetti distanti mantenendo l’integrità dell’immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, la tecnologia avanzata del sensore e gli algoritmi di imaging ottimizzati garantiscono riprese nitide e dettagliate, rendendo possibile filmare con sicurezza in situazioni difficili, dai paesaggi urbani notturni alle scene indoor. Queste innovazioni posizionano la DJI Osmo Pocket 4P come un vero dispositivo di imaging professionale consumer, colmando il divario tra accessibilità e qualità cinematografica.

Dopo il successo globale del suo predecessore, la DJI Osmo Pocket 4P si inserisce in un movimento crescente in cui le fotocamere compatte stanno ridefinendo il modo in cui le storie vengono create e condivise. Il suo debutto a Cannes evidenzia il suo potenziale di influenzare il futuro del cinematic vlogging, ispirare una nuova generazione di filmmaker mobile-first e guidare le tendenze globali dello storytelling visivo orientato al portrait. Grazie all’integrazione fluida nell’ecosistema creativo DJI, incluse soluzioni audio e di stabilizzazione, la DJI Osmo Pocket 4P consente ai creator di costruire workflow completi e professionali in una configurazione ultra-portatile.

La DJI Osmo Pocket 4P sarà disponibile attraverso i canali ufficiali DJI e presso i partner retail autorizzati. Prezzi e configurazioni saranno annunciati successivamente.

L’ecosistema DJI comprende oggi videocamere cinema, droni cinematografici, stabilizzatori professionali, gimbal camera e soluzioni di alimentazione portatili, riflettendo l’impegno dell’azienda nel fornire un approccio integrato alla moderna produzione video e di contenuti. Durante l’evento, DJI Power 1000 Mini, lanciata ad aprile, e DJI Power 2000 sono stati presentati anche come soluzioni energetiche per la DJI Osmo Pocket 4P, dimostrando come l’ecosistema DJI possa supportare i creator con workflow produttivi più flessibili e affidabili. Insieme, queste soluzioni sottolineano la visione di DJI di costruire un ecosistema creativo completo e professionale per gli storyteller.

Per maggiori informazioni : https://tinyurl.com/yck5ju8b



Immagini e materiali : https://tinyurl.com/mrxe9tns



Per maggiori informazioni, visita:

Sito web:

www.dji.comStore online: store.dji.comFacebook:

www.facebook.com/DJIInstagram:

www.instagram.com/DJIGlobalX:

www.x.com/DJIGlobalLinkedIn:

www.linkedin.com/company/djiIscriviti al nostro canale YouTube:

www.youtube.com/DJI



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980129/image1.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dji-presenta-osmo-pocket-4p-a-cannes-inaugurando-una-nuova-era-delleccellenza-cinematografica-tascabile-302772293.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress/pr-newswire