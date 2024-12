Da Messi e Ronaldo alle giovani promesse: grazie a K-Fans, la tecnologia AI applicata allo sport, nasce in Italia il database mondiale per lo scouting

(Adnkronos) – Milano, 11 dicembre 2024. Un modello di inclusione per tutti nel mondo del calcio: grazie ai dati digitalizzati di prestazione nuove opportunità per sportivi, calciatori, allenatori e procuratori. K-Sport, azienda leader nell’innovazione tecnologica applicata al mondo dello sport, presenta K-Fans, ovvero la maglia con sensori dedicata alle e ai non professionisti, in particolare, ma non solo, ragazze e ragazzi delle giovanili e calciatrici e calciatori dilettanti. Alla maglia è collegata un’app: chi vuole potrà condividere i propri dati in un database mondiale che sarà poi a disposizione di chi fa scouting, come ad esempio i procuratori.

La piattaforma che unisce tecnologia e passione sportiva

K-Fans è molto più di un semplice strumento per gli appassionati di sport. Si tratta di una piattaforma integrata che consente agli utenti di immergersi nel mondo dello sport in modo interattivo e personalizzato. Grazie a tecnologie all’avanguardia, K-Fans permette di accedere a statistiche in tempo reale, contenuti esclusivi e funzionalità innovative. Uno degli aspetti più innovativi di K-Fans è la capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente. La piattaforma utilizza algoritmi intelligenti per analizzare le preferenze e fornire contenuti su misura, da video per allenamenti tipo alle analisi tecniche delle prestazioni. Inoltre, grazie all’integrazione con dispositivi wearable di ultima generazione, si possono monitorare le proprie prestazioni sportive personali, ispirandosi direttamente ai professionisti. «Grazie a K-Fans giovani ragazzi e ragazze, atleti dilettanti potranno utilizzare la tecnologia d’avanguardia che viene utilizzata dai professionisti – spiega Alberto Guidotti, Ceo di K-Sport –. In questo modo la tecnologia diventa veramente inclusiva. Vogliamo contribuire a coltivare i desideri di tante giovani promesse, perché in fondo ogni ragazzo o ragazza deve correre con la speranza nel cuore e grandi sogni nella propria testa. I sensori posizionati sulla maglietta riescono a monitorare, fra le altre cose, quante accelerazioni sono state eseguite, l’intensità, la velocità, restituendo di fatto una carta d’identità in tempo reale dell’atleta. Vogliamo anche espanderci esplorando altri sport oltre al mondo del calcio: lavoriamo, ad esempio, per una maglia sensorizzata da far utilizzare ai ciclisti e abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di utilizzare i nostri sensori per una tuta spaziale». «K-Fans rappresenta un ulteriore passo in avanti per l’evoluzione di K-Sport – ricorda Mirko Marcolini, founder e General Manager di K-Sport –. Alla soglia dei vent’anni dalla nascita dell’azienda, che ricorrono il prossimo anno, presentiamo questo importante sviluppo che fa arrivare al grande pubblico la nostra tecnologia d’avanguardia. Grazie a un lavoro incessante di ricerca, alla capacità di anticipare le sfide poste da un mercato, quello delle wearable technologies, in rapida e costante evoluzione, siamo riusciti a radicarci sempre più e acquisire clienti a livello internazionale. K-Fans rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma uno degli step che accompagnano la crescita di K-Sport».

K-Sport, i pionieri della tecnologia sportiva

Il lancio di K-Fans rappresenta l’ultimo capitolo della storia di K-Sport, azienda innovativa nata per cambiare il panorama dell’allenamento sportivo attraverso l’innovazione tecnologica. Fondata nel 2010, K-Sport ha iniziato il suo viaggio con il primo brevetto al mondo per un sistema avanzato, basato sull’intelligenza artificiale, di match analysis. Da allora, l’azienda ha raggiunto importanti traguardi, collaborando con oltre 500 squadre in tutto il mondo, tra cui top club di Serie A, Premier League e squadre nazionali. Tra i clienti più prestigiosi figurano club come Napoli, Atalanta, Fiorentina nonché squadre nazionali, come l’Argentina, che hanno adottato i sistemi K-Sport per ottimizzare gli allenamenti e prevenire infortuni. Sono oltre 10mila gli atleti nel database di K-Sport, fra i quali due icone del calcio mondiale, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’approccio di K-Sport si basa su una combinazione di scienza, tecnologia e passione. Gli strumenti sviluppati dall’azienda permettono di monitorare in tempo reale parametri come la velocità, la distanza percorsa, le accelerazioni e decelerazioni, garantendo agli allenatori dati affidabili per prendere decisioni strategiche. K-sport nel 2024 ha chiuso un round di Serie A da 5 milioni di euro. A investire nella sport-tech è stato il fondo italiano Rialto Venture Fund I EuVECA, specializzato in startup tecnologiche legate alla trasformazione digitale.

La crescita dell’abbigliamento tech

Oltre alla piattaforma K-Fans e ai sistemi per l’analisi delle performance, K-Sport si distingue per la creazione di una linea di abbigliamento sportivo tecnologico che unisce stile e funzionalità. Questo settore innovativo offre capi progettati per monitorare e migliorare le prestazioni atletiche. Sensori integrati nell’abbigliamento raccolgono dati biometrici in tempo reale, permettendo agli utenti di ottenere un feedback immediato sulla propria attività fisica. L’abbigliamento tech rappresenta una fetta in forte espansione nel mercato globale. Si stima che il settore dei dispositivi indossabili, di cui l’abbigliamento smart è una parte significativa, registrerà una crescita del 12% annuo fino al 2025. A livello globale, il comparto dei wearable sportivi, inclusi capi con funzionalità avanzate, è valutato a oltre 20 miliardi di dollari e si prevede che continui a crescere esponenzialmente.

I premi

K-Fans prevede anche un programma di premi basato sull’accumulo di “K-Coins”, ottenibili attraverso allenamenti e sfide nell’app. I K-Coins consentono di riscattare ricompense come biglietti VIP, maglie ufficiali e esperienze esclusive con i club, suddivise in tre categorie (Bronzo, Argento e Oro) a seconda del livello di abbonamento. I punti vengono azzerati a fine stagione, ma i K-Coins restano validi. Inoltre, sono disponibili pacchetti con accesso a funzionalità premium e strumenti per monitorare le performance sportive.

L’evento di lancio

K-Fans è stato presentato alle Storiche Officine di Milano in un evento moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffè che ha visto, oltre alla descrizione del nuovo prodotto fatto da Alberto Guidotti, Ceo e Mirko Marcolini, founder e General Manager di K-Sport, la presenza di Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, Alessandro Moggi, procuratore sportivo e presidente esecutivo di WLPT, Stefano Quintarelli, imprenditore, primo “unicorno” italiano e Francesco Caio, investitore e partner di fondi di VC e private equity, già Ceo di Poste Italiane. Sito del cliente: https://k-fans.com/

