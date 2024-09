EANAN raggiunge nuovi traguardi con la riuscita della prova di volo del drone per carichi pesanti UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

(Adnkronos) – DUBAI, UAE – EQS Newswire- 2 Settembre 2024 – EANAN (https://EANAN.ae), un innovatore leader per soluzioni di mobilità aerea avanzata, ha completato con successo la prova di volo significativa (https://apo-opa.co/47jJP8d) per il proprio modello “RIKAZ” con sistema VTOL (Vertical Take-Off and Landing) e UAV (Unmanned Aerial Vehicle) per carichi pesanti. Ciò rappresenta un’importante pietra miliare nella missione della società verso la commercializzazione della propria tecnologia innovativa dei droni che è destinata a rivoluzionare la logistica e i trasporti nella regione. Il drone EANAN per carichi pesanti è stato sottoposto a prove (https://apo-opa.co/3yXTBQp) per valutare e ottenere valide informazioni su i suoi controlli di volo automatizzati, i sistemi di navigazione, la stabilità dei sistemi di comunicazione, l’abilità di gestire carichi pesanti e l’integrazione di eccellenza operativa di volo. Il drone trasformativo UAV con le dimensioni di 3,5m x 1,9m può trasportare un carico utile di 50 kg come anche aumentare la propria capacità fino a 200 kg con una velocità di volo di fino a 60 chilometri all’ora. Può inoltre essere ricaricato in 15 minuti alla capacità di 16 chilowatt all’ora ed avere un’autonomia di volo di 30 chilometri. Questi componenti sono essenziali per garantire operazioni sicure ed efficienti in ambienti diversi. Ciò comporta la valutazione sia dell’accuratezza dell’UAV nella navigazione e nella reattività ai segnali di controllo che dell’affidabilità dell’autopilota e di altri sistemi autonomi.

Ulrich Weckx, CEO di EANAN, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa grande pietra miliare che si trova ad essere perfettamente in linea con la visione di Dubai di diventare un leader globale nella mobilità aerea urbana sfruttando tecnologie di trasporto all’avanguardia.

Mashaal Al Marzooqi, direttore R&D di EANAN, ha detto: Con il risultato positivo delle prove della stabilità di comunicazione dell’Heavy Cargo Drone RIKAZ per trasporti pesanti abbiamo fatto un notevole passo in avanti nella comprensione di tutto il potenziale degli UAV per mantenere una comunicazione consistente e sicura durante il volo. Ciò è estremamente importante quando si gestiscono le operazioni degli UAV da remoto, in particolare in ambienti di traffico aereo complesso o quando si conducono missioni sensibili, come ad esempio nella consegna di forniture di emergenza o di carichi pesanti in zone urbane.” Il settore in crescita dell’eCommerce nel Medio Oriente ha creato un urgente bisogno di soluzioni di consegna sostenibili più rapide e più efficienti. Oltre a ciò, la grande richiesta di soluzioni di logistica e di trasporti più veloci e più economiche viene attualmente sostenuta da iniziative del governo quali la DEWA R&D Centre and Dubai Future Foundation, che ha promosso un ecosistema fiorente per la tecnologia dei droni nella regione. Con la sua abilità di evitare il traffico congestionato, trasportare carico utile di merci e raggiungere zone remote, l’Heavy Cargo Drone di EANAN presenta il potenziale per essere la nuova soluzione per il trasporto di merci come anche di trasformare la logistica e le operazioni delle catene di fornitura. EANAN sta portando avanti la commercializzazione concentrando l’attenzione sullo sviluppo e sul passaggio a un modello fattibile di mobilità aerea urbana nella quale l’Heavy Cargo Drone di EANAN è un elemento cruciale. Ciò implica prove rigorose per rispondere alle esigenze operative e ai requisiti normativi, essenziali per l’impiego commerciale, in particolare in mercati specializzati come gli EAU, dove esiste una notevole domanda di soluzioni UAV all’avanguardia. L’obiettivo di EANAN è sviluppare una flotta ampia di aeromobili a emissioni zero, contribuendo così a raggiungere la visione di Dubai di una città intelligente e sostenibile. L’Heavy Cargo Drone RIKAZ, insieme con l’ulteriore modello GHAITH di EANAN, rappresenta l’impegno della società di portare avanti l’innovazione e dare forma al futuro della mobilità aerea urbana negli EAU. Distribuito da APO Group per conto di Eanan Al Samma. Scarica immagine: https://apo-opa.co/3AJsKZ6 (Didascalia: EANAN – Team di prova dell’UAV Heavy Cargo Rikaz) Scarica video: https://apo-opa.co/4g3GJc2 (Didascalia: EANAN – UAV Heavy Cargo Rikaz)

Informazioni su EANAN

EANAN è una società di tecnologia degli EAU verso il prossimo passo evolutivo nei trasporti tramite mobilità aerea avanzata (AAM). Con sede presso il Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), Dubai South, siamo la prima società a costruire aeromobili avanzate senza pilota a Dubai. Progettiamo, produciamo e operiamo una flotta di di aeromobili per carichi pesanti e eVTOL (vertical take-off and landing) che trasportano persone e cose in modo sicuro, efficiente ed affidabile in ogni ambiente per ogni tipo di necessità. Da viaggi senza congestioni del traffico, consegna più veloce di merci e assistenza a una risposta di emergenza al monitoraggio di impianti remoti, il potenziale di AAM di trasformare economie e società, rendendo il trasporto più accessibile, efficiente e a basso impatto ambientale è illimitato. Abbiamo riunito un ecosistema di esperti locali e internazionali per fornire un multi-copter autonomo e un aeromobile ad ala fissa dal nostro stabilimento di produzione locale, designato e progettato per superare le richieste rigorose e i requisiti normativi dell’industria dell’aviazione. Nati negli EAU, promuoviamo il talento, l’immaginazione e l’ingegnosità degli Emirati, con l’obiettivo di diventare la prima società di mobilità aerea che opera commercialmente in città. Per ulteriori informazioni si veda il sito https://EANAN.ae

