Elementum Europe: la collezione di alto design basata sul Pannello Ecologico® e una selezione di texture

Mantova, 6 settembre 2024 – Elementum Europe è la nuova collezione di Saviola (https://www.saviola.com/ ) rivolta al mercato europeo pensata per molteplici ambienti interni: dal residential, all’hospital, al retail, al settore ho.re.ca e a quello navale. Basata sul legno 100% rigenerato che risponde alle richieste dell’eco-design senza comprometterne la qualità e lo stile, la collezione si contraddistingue per legni, pietre, tessuti (trend imperante durante l’ultimo Salone del Mobile di Milano nel mondo arredo, in qualsiasi zona della casa) e millepuntati in colorazioni in tendenza col mercato del mobile.

Elementum Europe è quindi molto più di una semplice collezione di arredi: rappresenta una filosofia di design che mette al centro la sostenibilità senza rinunciare all’estetica. La collezione è composta da una varietà di finiture e texture innovative, ciascuna pensata per evocare una sensazione di lusso accessibile e consapevole. Tra queste finiture, troviamo nomi evocativi come Strippedwood, Baysen, Mikali, On Track, Loom, Artstone e Chandler, ognuna con una propria identità estetica che si adatta a diverse tipologie di ambienti e gusti. Scegliere Elementum Europe significa abbracciare un prodotto che offre più di un semplice valore estetico. Ecco alcuni motivi per cui questa collezione rappresenta una scelta ideale:

1.Sostenibilità e rispetto per l’ambiente. La collezione è realizzata interamente con legno rigenerato, frutto di un processo di riciclo che mira a ridurre i rifiuti e preservare le risorse naturali. Scegliere Elementum Europe significa contribuire attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale, supportando pratiche sostenibili che rispettano l’ambiente.

2.Design innovativo e versatilità. Le finiture offerte da Elementum Europe sono estremamente versatili e adatte a molteplici applicazioni. Ogni finitura è progettata per rispondere a specifiche esigenze di design, che si tratti di uno stile moderno e minimalista o di un ambiente più classico e ricercato. La varietà delle texture e dei colori consente di creare spazi unici e personalizzati, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento.

3.Qualità e durabilità. Oltre all’aspetto estetico, la collezione si distingue per l’alta qualità dei materiali utilizzati. Il legno rigenerato non solo è sostenibile, ma anche estremamente resistente, garantendo una lunga durata dei prodotti nel tempo. Questo significa che gli arredi di Elementum Europe non solo sono belli da vedere, ma anche funzionali e duraturi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

4.Innovazione e creatività. La collezione rappresenta l’innovazione continua di Saviola nel settore del design. Ogni finitura è frutto di un attento studio delle tendenze di mercato e delle esigenze dei consumatori, con un occhio sempre attento alla sostenibilità. Elementum Europe è quindi ideale per chi cerca arredi contemporanei e all’avanguardia, senza compromessi sull’impatto ambientale. Elementum Europe offre numerosi vantaggi per chi decide di sceglierla per i propri spazi. Ecco alcuni dei principali benefici:

1.Impatto ambientale ridotto. Grazie all’uso di legno rigenerato e all’approccio dell’economia circolare, la collezione contribuisce a ridurre significativamente i rifiuti e l’impatto ambientale, promuovendo un modello di business più sostenibile e rispettoso della natura.

2.Varietà di stili e finiture. La gamma di finiture e stili disponibili permette di creare ambienti personalizzati e adattabili a qualsiasi esigenza. Che si tratti di un ufficio moderno, di una cucina elegante o di un salotto accogliente, Elementum Europe offre soluzioni di design per ogni tipo di spazio.

3.Resistenza e longevità. I materiali di alta qualità utilizzati garantiscono non solo una resa estetica eccezionale, ma anche una notevole resistenza e longevità, facendo sì che gli arredi mantengano il loro aspetto e la loro funzionalità nel tempo.

4.Responsabilità sociale. Scegliendo prodotti di una collezione come Elementum Europe, i consumatori possono sentirsi parte di un movimento più grande che promuove pratiche di consumo responsabile e sostiene un’economia più verde e sostenibile. Questa collezione di Saviola non solo offre prodotti di alta qualità e dal design innovativo, ma lo fa anche con un approccio responsabile e sostenibile. Con Elementum Europe, i consumatori hanno l’opportunità di arricchire i loro spazi con arredi che rispettano l’ambiente, senza dover rinunciare allo stile e alla funzionalità. Per maggiori informazioni Sito web: https://www.saviola.com/

