Europa League – Lazio assalto all’Ajax, Roma a caccia del tris con il Braga. Conference League – Fiorentina, con il Lask tre punti in vista su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 12 dicembre 2024 – Due in casa e una in trasferta: questo il programma delle formazioni italiane tra Europa e Conference League. La sfida più affascinante, ma anche più complessa, è quella che attende la Lazio, capolista di Europa League, che vola all’Amsterdam Arena per affrontare l’Ajax di Farioli. Gli esperti Sisal vedono i Lancieri favoriti a 2,20 contro il 3,10 dei biancocelesti con il pareggio in quota a 3,50. Per i capitolini si tratta del nono viaggio in Olanda dove hanno trovato il successo in tre occasioni: si preannuncia una partita divertente con la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 1,80, che è nelle corde del match. Non è da escludere neanche un Ribaltone, a 6,25, o un goal da fuori area che si gioca a 2,75. Brian Brobbey, punta di diamante dell’Ajax, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori a 2,25 ma occhio a Tijjani Noslin, in grandissimo spolvero, che sogna una notte da protagonista con gol o assist a 3,00. Da una sponda all’altra del Tevere, ma sempre in Europa League, la Roma riceve all’Olimpico il Braga e, dopo due pareggi consecutivi, cerca i tre punti per risalire in classifica. I giallorossi, per gli esperti Sisal, a 1,65 sono favoritissimi rispetto al 5,25 dei portoghesi mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Svilar proverà a chiudere la porta per assicurare ai capitolini i tre punti: il clean sheet del portiere romanista si gioca a 2,30. Entrambi gli allenatori potrebbero effettuare dei cambi decisivi in corso d’opera tanto che un gol dalla panchina è in quota a 2,50. E una consultazione del VAR? Non è da escludere visto che è offerta a 3,25. Artem Dovbyk vuole scacciare le ultime prestazioni sottotono magari sbloccando la partita come primo marcatore, ipotesi data a 3,30, mentre Stephan El Shaarawy, in quota a 4,00, va a caccia del terzo assist in due partite. Il Braga ha in Gabri Martinez, nel tabellino dei marcatori a 4,00, l’uomo più pericoloso. Impegno casalingo, in Conference League, anche per la Fiorentina che riceve il Lask con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti. Altissime le chance dei ragazzi di Palladino vincenti a 1,30, il pareggio si gioca a 5,50 mentre il blitz austriaco pagherebbe 10 volte la posta. I viola attaccheranno sin dal primo minuto, i padroni di casa che realizzano almeno due reti è data a 1,30, e ciò potrebbe generare un calcio di rigore per Kean e compagni, a 3,40. L’attaccante della nazionale, in gol, è offerto a 2,00 mentre Gudmunsson protagonista con gol o assist è in quota a 1,70.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)