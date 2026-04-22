EZVIZ aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, aprendo un nuovo capitolo del suo impegno costante verso la sostenibilità a lungo termine e ampliando ulteriormente il proprio contributo alle principali questioni ambientali

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Hoofddorp, Paesi Bassi, 22 aprile 2026/PRNewswire/ — 22 aprile 2026 – EZVIZ, promotrice di case intelligenti più ecologiche, è orgogliosa di annunciare la propria adesione al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) in occasione dell’Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, in questo Earth Day. In qualità di pioniere delle case intelligenti che aderisce alla più grande iniziativa aziendale di sostenibilità al mondo, EZVIZ allineerà la sua pluripremiata iniziativa EZVIZ Green ai Dieci Principi dell’UNGC, generando un impatto trasformativo attraverso un business responsabile nella protezione dell’ambiente.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un invito alle aziende ad adottare dieci principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, e a sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Con oltre 25.000 partecipanti in 167 paesi, l’UNGC contribuisce a mantenere la Terra verde e pulita grazie alla sua crescente influenza.

Sebbene sia nuova a questa iniziativa, EZVIZ ha integrato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nelle proprie attività di sviluppo, operative e gestionali, istituendo tra l’altro un comitato ESG guidato dal Consiglio di Amministrazione. Il 10 aprile, l’azienda ha pubblicato il proprio rapporto ESG 2025 nell’ambito dell’impegno “Il nostro pianeta. Le nostre azioni”, all’insegna della trasparenza e della sensibilizzazione. Nell’ultimo anno, EZVIZ ha ricevuto riconoscimenti internazionali come gli European Green Awards, i SEAL Sustainability Business Awards e l’Indigo Design Award con il riconoscimento “Design for Social Change”.

Per salvaguardare un pianeta verde, EZVIZ ha affrontato il degrado del suolo, il riscaldamento globale, il riciclaggio della plastica, l’empowerment delle comunità e altro ancora. In collaborazione con Treedom, EZVIZ ha piantato 4.190 alberi con gli agricoltori locali, riducendo circa 738,2 tonnellate di CO2. Insieme a Plastic Bank, EZVIZ ha impedito che oltre 1.000.000 di bottiglie di plastica inquinassero ambienti vulnerabili. Queste collaborazioni sono rafforzate dal riciclaggio interno della plastica e dalla riduzione al minimo dei rifiuti. Nel 2025, EZVIZ ha incorporato oltre 30 tonnellate di materiali riciclati nel design dei suoi robot aspirapolvere RE7 Edge e ha ridotto le emissioni di CO2 di 73,1 tonnellate grazie a imballaggi più ecologici.

«Entrare a far parte dell’UNGC rappresenta per noi una tappa fondamentale. Significa che i nostri sforzi per costruire un pianeta migliore sono stati riconosciuti a livello globale», ha dichiarato Jingwen Cao, segretario del consiglio di amministrazione di EZVIZ e direttore del comitato ESG. «Questa adesione ci dà la fiducia necessaria per espandere ulteriormente il nostro impegno a favore della tutela ambientale, oltre che per fissare limiti più rigorosi al fine di evitare di sacrificare l’ambiente a vantaggio del profitto commerciale».

Con il verde nel DNA del marchio, l’azienda ha anche sviluppato una tecnologia ecologica a basse emissioni di carbonio. La tecnologia AOV a basso consumo energetico e la modalità di visione notturna in condizioni di scarsa illuminazione ColorFULL contribuiscono a ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso derivanti dalla sorveglianza domestica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Integrando per prima volta nelle telecamere da esterno un sistema di rilevamento degli animali selvatici brevettato internamente, EZVIZ continua a implementare un’intelligenza artificiale responsabile per bilanciare la sicurezza umana e la protezione della fauna selvatica, secondo Sophie Zhang, Direttrice del marchio globale di EZVIZ.

“Crediamo nel potere della tecnologia e ci impegniamo sempre per portare benefici non solo ai nostri utenti, ma anche a tutti e a ogni forma di vita”, ha affermato Zhang, “Insieme ad altri leader del settore nell’UNGC, EZVIZ è motivata a contribuire a un futuro migliore per le generazioni a venire”.

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