Dati aziendali: le soluzioni di backup e disaster recovery di Flashinlabs per una protezione avanzata

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Firenze, aprile 2026 – La perdita di dati aziendali è uno degli eventi più critici che un’impresa possa affrontare. Che si tratti di un attacco ransomware, di un guasto hardware, di un errore umano o di un evento imprevisto che compromette l’infrastruttura IT, le conseguenze operative ed economiche possono essere devastanti: sistemi fermi, dati irrecuperabili, processi produttivi bloccati e, nei casi più gravi, danni irreversibili alla continuità del business. Il paradosso è che nella maggior parte dei casi queste conseguenze sarebbero evitabili con sistemi di protezione adeguati, progettati e implementati prima che l’emergenza si manifesti.

Per farlo, è importante rivolgersi a realtà specializzate come Flashinlabs, azienda informatica attiva dal 2002 con sede a Borgo San Lorenzo, che ha costruito nel tempo una competenza specifica in quest’ambito, sviluppando un insieme strutturato di servizi per la protezione, il recupero e il ripristino dei dati aziendali che risponde alle esigenze concrete delle piccole e medie imprese.

Tra le minacce più insidiose per i dati aziendali, il ransomware occupa una posizione di primo piano. Questi attacchi cifrano i file presenti sui sistemi aziendali rendendoli inaccessibili, per poi richiedere un riscatto in cambio della chiave di decriptazione. La diffusione di queste tecniche ha reso inadeguati molti sistemi di protezione tradizionali, che possono essere compromessi o cifrati insieme ai dati che dovrebbero proteggere.

Le soluzioni Flashinlabs per backup e disaster recovery hanno già consentito a numerosi clienti di recuperare dati cifrati da ransomware e cryptolocker senza pagare alcun riscatto, grazie a sistemi di protezione progettati per resistere anche agli attacchi più sofisticati.

Lo strumento centrale di questa strategia è il backup immutabile in cloud: una tecnologia che rende i dati impossibili da modificare, crittografare o eliminare durante il periodo prestabilito, indipendentemente da qualsiasi operazione venga eseguita sui sistemi aziendali, garantendo sempre la disponibilità di una copia integra e inalterabile per il ripristino.

A differenza dei sistemi di backup tradizionali, che possono essere raggiunti e compromessi da un attacco che ha già ottenuto accesso all’infrastruttura aziendale, i backup immutabili mantengono la propria integrità anche in presenza di credenziali amministrative compromesse o di un ransomware con privilegi elevati. Questa caratteristica li rende oggi uno degli strumenti di protezione più affidabili disponibili, capaci di garantire la continuità operativa anche negli scenari di attacco più aggressivi.

Oltre al backup immutabile, Flashinlabs offre un insieme articolato di soluzioni tecniche che si adattano alle diverse esigenze e dimensioni delle realtà aziendali. Tra queste, è possibile annoverare le soluzioni di backup incrementale, che registrano solo le modifiche apportate ai dati dall’ultimo salvataggio, riducendo significativamente i tempi di esecuzione e l’occupazione di storage rispetto a un backup completo.

Questo approccio consente di effettuare salvataggi con maggiore frequenza senza impattare sulle prestazioni dei sistemi in produzione, aumentando la granularità del ripristino: in caso di necessità, è possibile tornare a uno stato dei dati molto vicino al momento dell’incidente, minimizzando le perdite. Le soluzioni possono essere configurate in locale, con replica su server cloud, o in modalità ibrida, combinando i vantaggi della disponibilità immediata dei dati in sede con la sicurezza offerta dalla replica su data center remoti.

Per le aziende con sedi distribuite o personale in lavoro da remoto, Flashinlabs implementa il backup remoto tramite connessioni VPN sicure, garantendo che anche i dati presenti su dispositivi e sistemi fuori sede siano inclusi nel perimetro di protezione. Sul fronte delle piattaforme tecnologiche, l’azienda fornisce e configura soluzioni Veeam Backup Essentials e Veeam Backup & Replication, riferimenti consolidati del settore per la protezione di ambienti virtualizzati e cloud, capaci di gestire scenari di replica e failover anche in contesti infrastrutturali complessi. Per le realtà che necessitano di soluzioni self-hosted, Flashinlabs gestisce l’installazione e la configurazione di server UrBackup, una piattaforma professionale per il backup centralizzato di client Windows e Linux. A queste soluzioni si aggiunge il servizio di cancellazione sicura dei dati sensibili, pensato per le aziende che necessitano di dismettere hardware garantendo che i dati presenti sui supporti non siano recuperabili, in conformità con gli obblighi normativi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La competenza di Flashinlabs in materia di protezione dei dati si estende fino all’intervento diretto in caso di incidente già verificato, coprendo scenari in cui i sistemi di backup non erano presenti o non erano sufficienti a proteggere la totalità dei dati. L’azienda è in grado di recuperare dati da supporti fisicamente o elettronicamente danneggiati – hard disk con testine rotte, settori difettosi o danni da sbalzi di tensione, dispositivi USB compromessi e altri supporti di memorizzazione – grazie a un know-how consolidato nel tempo e alle partnership strette con i principali laboratori specializzati nel recupero dati a livello professionale. Questa capacità consente di intervenire anche in situazioni che apparentemente sembrano irrecuperabili, restituendo alle aziende dati che altrimenti andrebbero definitivamente persi.

Per le aziende colpite da ransomware che non dispongono di sistemi di backup adeguati, Flashinlabs mette a disposizione un software specifico per la decriptazione della maggior parte dei file cifrati da ransomware, cryptolocker e malware. Questo strumento rappresenta spesso l’ultima risorsa disponibile prima di dover valutare il pagamento del riscatto, e la sua disponibilità ha già permesso a diverse realtà di riprendere l’operatività senza cedere alle richieste degli attaccanti. L’insieme di questi servizi permette di allestire un perimetro di protezione completo attorno ai dati aziendali, indipendentemente dalla gravità dello scenario che si presenta.

Contatti:

FlashinlabsSito web: https://www.flashinlabs.it/

Email: connect@flashinlabs.com

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Responsabilità editoriale di Flashinlabs

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