Fabio Facchi, Un’Accademia per preparare figure professionali al passo con i tempi

(Adnkronos) – Un paradosso tutto italiano. Se i disoccupati nel nostro Paese sono poco meno di due milioni, di cui 800 mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni, secondo il nostro Ministro del lavoro, invece, sarebbero un milione le figure professionali che le imprese non riescono a trovare: "Non si tratta -spiega Fabio Facchi, Fondatore e Presidente dell'Accademia dell'Innovazione- di un disequilibrio dettato dalla scarsa volontà dei giovani di lavorare, ma dalla mancanza di know-how necessario per poter svolgere determinate attività. Per questo, dopo un'esperienza pluriennale sulle macchine CNC in qualità di operatore, attrezzista e programmatore ho scelto di insegnare questo mestiere a quante più persone possibile mettendomi in proprio come formatore". Le macchine CNC, conosciute anche come macchine a controllo numerico, sono utensili i cui movimenti vengono controllati da un dispositivo elettronico integrato: "Sono utilizzate in molti settori industriali, tra cui la lavorazione dei metalli, della plastica, del legno e dei materiali compositi ma anche nell'industria automobilistica. Grazie alla loro grande versatilità -sottolinea Facchi- possono eseguire molte tipologie di lavorazioni e saperle programmare apre diverse porte per una possibile occupazione. Si tratta insomma di una figura molto richiesta e, come tale, risponde alle esigenze del mercato. Da qui, l'idea di dare vita all'Accademia dell'Innovazione nella quale ho esteso il mio metodo ad altri settori ma sempre attraverso un tipo di formazione coerente con le esigenze reali del mercato del lavoro attuali e future". L'Accademia dunque nasce per offrire una formazione di altissima qualità e per garantire un aggiornamento costante su quali siano le competenze più ricercate dalle aziende: "Lo scopo -ricorda Facchi- è quello di essere un faro nella notte per le persone che vogliono costruirsi una carriera in un mondo che cambia sempre più velocemente. Vogliamo insomma insegnare alle persone motivate e desiderose di crescere professionalmente i mestieri più innovativi, anticipando i bisogni del futuro ma senza mai dimenticare le esigenze del mercato del lavoro di oggi. Una soluzione che, a nostro giudizio, incide sul tasso di occupazione e, nello stesso tempo, dà agli imprenditori la possibilità di avere a disposizione personale preparato e competente".