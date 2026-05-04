Be-We, agenzia SEO per e-commerce e Lead Generation compie 10 anni

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Cagliari, 4 Maggio 2026. Il 29 aprile 2016 nasceva a Be-We Srl, con un obiettivo chiaro: costruire un modo diverso di fare marketing digitale, basato su correttezza, qualità del lavoro e attenzione alle persone. A dieci anni di distanza, l’agenzia celebra un percorso di crescita che riflette l’evoluzione dell’intero settore, mantenendo una direzione precisa nella SEO per e-commerce e lead generation.

In un contesto in cui il digital marketing è stato ridefinito dall’ingresso dell’intelligenza artificiale e da modelli sempre più complessi,

Be-We

ha consolidato il proprio posizionamento sviluppando un approccio orientato alla comprensione dei meccanismi di ricerca e alla generazione di valore reale per i clienti.

La visione iniziale



Alla base del percorso di Be-We c’è la visione di Filippo Sogus, CEO dell’agenzia, che nel 2016 ha dato avvio al progetto imprenditoriale con un approccio orientato alla qualità del lavoro e alla centralità delle persone. Nel tempo, questa visione si è evoluta insieme all’azienda, mantenendo però una coerenza di fondo che oggi rappresenta uno degli elementi distintivi dell’agenzia. Una scelta che, nel corso degli anni, ha definito l’identità e il modo in cui Be-We affronta ogni progetto. L’obiettivo era quello di andare oltre la proposta di offrire servizi digitali, ma quella di farlo secondo principi chiari: lavorare con correttezza, costruire relazioni solide e creare un ambiente in cui le persone possano crescere.

Guardando a questi dieci anni, il valore attribuito alla crescita umana emerge come uno dei punti più rilevanti. Più che sui risultati economici, l’attenzione si concentra sullo sviluppo delle persone e sulla loro capacità di affrontare contesti sempre più complessi. La trasformazione del team in una struttura consapevole e autonoma rappresenta, in questa prospettiva, il risultato più significativo.

Questo approccio si riflette anche nella gestione del cambiamento. Le fasi iniziali, caratterizzate da maggiore incertezza, hanno lasciato spazio a una consapevolezza, costruita attraverso l’esperienza diretta. È proprio questa evoluzione che oggi consente a Be-We di affrontare il mercato con una visione più solida, in cui la crescita non è solo un obiettivo, ma una conseguenza di un percorso condiviso.

In dieci anni il digital marketing ha attraversato una trasformazione profonda. Modelli, strumenti e logiche operative sono cambiati rapidamente, spingendo aziende e professionisti a rivedere approcci consolidati. La SEO stessa ha superato una fase puramente tecnica per diventare una disciplina sempre più legata alla comprensione dei comportamenti di ricerca e alla qualità dei contenuti.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale ha accelerato questo cambiamento, modificando il modo in cui le informazioni vengono interpretate, sintetizzate e restituite agli utenti. In questo contesto, Be-We ha costruito la propria esperienza affrontando una fase dopo l’altra, adattandosi alle evoluzioni del mercato e sviluppando competenze che oggi permettono di gestire scenari più complessi.

La crescita dell’agenzia non è stata lineare. È passata attraverso risultati, ma anche e soprattutto attraverso errori che hanno contribuito a rafforzare il metodo di lavoro. In quest’ottica di miglioramento costante, l’adozione della metodologia OKR (Objectives and Key Results) ha segnato un punto di svolta che ha permesso di allineare la strategia operativa a obiettivi ambiziosi e misurabili. Questo percorso ha reso sempre più possibile un posizionamento consapevole, basato sull’esperienza reale e sulla capacità di trasformare il cambiamento in un elemento operativo di valore per i clienti.

Nel corso degli ultimi anni, il modo di fare SEO è cambiato in modo significativo. I motori di ricerca non si limitano più a restituire risultati basati su corrispondenze dirette, ma interpretano contenuti, contesti e relazioni tra le informazioni. Questo passaggio ha reso necessario un approccio più evoluto, capace di lavorare sulla comprensione e sulla struttura dei contenuti, oltre che sugli aspetti tecnici.

In questo scenario, Be-We ha sviluppato un modello operativo basato sulla SEO inferenziale, un approccio che integra l’analisi semantica con le dinamiche introdotte dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è ottenere visibilità, ma soprattutto costruire contenuti e architetture digitali che possano essere comprese, rielaborate e utilizzate anche nei sistemi di risposta automatica.

Questo approccio trova applicazione in particolare nei progetti di e-commerce e lead generation, dove la capacità di intercettare e guidare il processo decisionale diventa un elemento centrale.

Il decimo anniversario rappresenta un momento di passaggio per Be-We. L’agenzia continuerà a sviluppare il proprio modello, consolidando il lavoro costruito negli anni e rafforzando il legame tra competenze tecniche, visione strategica e crescita del team. L’obiettivo resta quello di generare valore concreto per i clienti, accompagnandoli in scenari sempre più complessi.

Questo traguardo è anche l’occasione per riconoscere il contributo di tutte le persone che hanno fatto parte del percorso: collaboratori, clienti e partner che, nel tempo, hanno contribuito alla costruzione dell’identità dell’agenzia. È su questa rete di relazioni che si fonda la continuità del progetto.

Contatti:

BE-WE srlSito web: https://www.bewesrl.com/

Email: info@bewesrl.com

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di BE-WE srl

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