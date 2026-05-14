Fibank ha chiuso con successo un collocamento internazionale da record per conto di una banca bulgara, con un totale di 310 milioni di euro raccolti tramite due emissioni obbligazionarie

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SOFIA, Bulgaria, 15 maggio 2026 /PRNewswire/ — Fibank (First Investment Bank) ha collocato con successo due emissioni obbligazionarie sui mercati dei capitali internazionali per un valore totale di 310 milioni di euro. Si tratta di transazioni strategiche che costituiscono una pietra miliare nello sviluppo della banca e che rappresentano i collocamenti internazionali di capitale più cospicui effettuati da una banca bulgara nel periodo recente.

Il pacchetto comprende un’emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro studiata per rispondere ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Spinta dal forte interesse del mercato, gli ordini si sono chiusi con un eccesso di sottoscrizioni, con un rapporto tra offerta e domanda pari a 1,5. L’operazione comprende anche un’ulteriore emissione di 60 milioni di euro, strutturata come strumento di capitale ibrido.

Il collocamento, concluso con un notevole interesse da parte di investitori istituzionali internazionali, conferma la sempre crescente fiducia dei mercati globali in Fibank. Il documento mette in luce la sostenibilità del modello di business della banca e la sua capacità di assicurarsi capitali internazionali a lungo termine in un contesto di mercato estremamente competitivo.

“Si tratta di un successo strategico per Fibank e un chiaro riconoscimento del nostro sviluppo sostenibile, della nostra politica coerente e dei nostri parametri finanziari stabili, da parte degli investitori internazionali. L’esecuzione di una transazione di tale portata e struttura rappresenta un forte segnale di fiducia nei confronti di Fibank e consolida la nostra posizione di istituzione finanziaria moderna e competitiva sui mercati finanziari globali. Questo successo è una testimonianza anche dell’intero settore bancario bulgaro e riflette la crescente fiducia internazionale a seguito dell’integrazione della Bulgaria nell’eurozona”, ha commentato il signor Nikola Bakalov, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di First Investment Bank.

La tranche da 250 milioni di euro è conforme ai criteri normativi MREL, mentre la tranche da 60 milioni di euro è strutturata come strumento ibrido per il capitale Tier 1 della banca.

Entrambe le emissioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo, una delle principali piattaforme globali per gli strumenti di debito.

Bank of America (BofA) ha agito in qualità di lead manager per le emissioni, supportando la strutturazione e il collocamento di successo delle transazioni presso investitori istituzionali internazionali.

First Investment Bank si conferma come la maggior banca a capitale bulgaro, fondata e controllata in maggioranza da Ivaylo Mutafchiev e Tseko Minev. Alla chiusura del primo trimestre del 2026, con un attivo totale di 10,02 miliardi di euro, Fibank si è classificata quinta nel sistema bancario nazionale. Al 31 marzo 2026, la banca continua a registrare un capitale solido e indici di liquidità robusti superiori ai requisiti normativi.

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