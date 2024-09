IFA 2024: Haier Europe presenta l’ecosistema connesso che conquista l’ambiente

(Adnkronos) –

A Berlino in mostra gli ecosistemi domestici connessi Haier, Candy e Hoover che integrano soluzioni e servizi in grado di migliorare il nostro mondo

Berlino, 5 settembre 2024. Haier Europe – parte di Haier Smart Home, azienda n.1 a livello globale nel settore dei grandi elettrodomestici – in occasione di IFA 2024, scopre il suo concetto di Internet of Things applicato a ecosistemi domestici connessi e interconnessi, personalizzabili secondo i desideri e le abitudini di ogni singolo individuo. A Berlino, Haier Europe festeggia i suoi primi 10 anni di storia nel campo dell’IoT. Un decennio di primati, partendo dal 2014, anno in cui il Gruppo realizza la prima gamma di elettrodomestici connessi in Europa, portando sul mercato le prime soluzioni smart. Nel 2020 nasce l’app hOn, la piattaforma digitale multi-brand che permette di gestire tutti gli elettrodomestici Haier, Candy e Hoover, dettando l’inizio di nuovi modelli di business integrati – come l’ormai conosciutissima Washpass, la lavatrice ipertecnologica disponibile in abbonamento e che è possibile far guidare interamente dall’Intelligenza Artificiale. Oggi Haier Europe mantiene una posizione di leadership nel settore e, grazie alla continua innovazione e alla scelta di partner di altissimo livello, offre 27 linee diverse e conta milioni di utenti connessi. L’ecosistema hOn SMART HOME presentato da Haier Europe integra gli elettrodomestici Haier, Candy e Hoover, dispositivi di gestione dell’energia, soluzioni e servizi complementari che comprendono la manutenzione dei prodotti, oltre a partnership internazionali per accedere a contratti esclusivi di erogazione energetica e a servizi di shopping dedicati, tutti orchestrati dall’app hOn. Tra i partner spiccano aziende del settore energetico come Regalgrid, Ostrom, Edison Energia e Tate; e-commerce del settore food&beverage come Vino.com; fornitori di home automation come SmartDHOME e home security come Yale; oltre a soluzioni nell’e-mobility con Free2Move eSolutions, esplorando scenari di ricarica elettrica avanzata.Tutto questo per offrire soluzioni su misura che migliorano sia la gestione energetica sia la qualità della vita quotidiana, creando un ambiente domestico interconnesso e sostenibile, che combina efficienza, innovazione e rispetto per il pianeta. In particolare, grazie all’Intelligenza Artificiale, all’ecosistema hOn, all’integrazione della gestione intelligente dell’energia solare e alle funzionalità sviluppate con i partner, è possibile gestire diversi scenari – da servizi di shopping e di riordino alla conservazione degli alimenti fino alla cottura automatica; passando per il lavaggio e l’avvio dei programmi nelle fasce orarie più convenienti; fino al monitoraggio dei consumi, alla corretta gestione della manutenzione e al supporto da remoto in caso di necessità. Con tale ecosistema connesso si anticipano i desideri del consumatore imparando dalle sue abitudini e dalle sue preferenze. È possibile, per esempio, sincronizzare lavatrice e asciugatrice per la massima cura dei capi; gestire l’inventario del frigorifero e il riavvio in caso di interruzione della corrente; settare i parametri di areazione in base alle persone presenti e delle attività che si stanno svolgendo in casa; mentre l’app hOn potrà anche monitorare il sonno e le condizioni ambientali per garantire il miglior comfort. A Berlino è in mostra anche un ulteriore tassello del percorso di innovazione di Haier Europe ovvero il Full Smart Energy Management: l’unico sistema completo per la gestione dell’energia solare, completamente proprietario, connesso ai dispositivi della casa e abbinato a collaborazioni con partner energetici che permettono di gestire in maniera funzionale l’avvio degli elettrodomestici in base al costo dell’energia, calcolato su base oraria con contratti a tariffe dinamiche. Infine, IFA è il palcoscenico internazionale dove presentare le principali novità prodotto per i brand del gruppo.

Haier presenta come assoluta novità le lavastoviglie I-Pro Shine con l’esclusiva tecnologia Biovitae – un’unicità di

mercato che deriva dalla partnership con il marchio affiliato a Nextsense S.r.l., che sottolinea l’impegno del brand nell’offrire soluzioni che anticipano le necessità dei consumatori. Si tratta di una luce LED bianca naturale, priva di raggi UV – caratteristica che la rende del tutto sicura sia per le persone sia per i materiali – in grado di sanificare in profondità ed eliminare virus e batteri dalle stoviglie – persino nelle parti in plastica e vetro. La funzione è comodamente attivabile dall’app hOn, molto utile se i piatti rimangono nella lavastoviglie più a lungo del previsto quando si è fuori casa.

Candy presenta le ultime innovazioni nella conservazione: spicca Candy Fresco 700, il frigorifero dotato di funzioni e tecnologie pensate per ridurre sprechi di cibo ed energia come Circle Fresh – il flusso d’aria che evita che gli alimenti si secchino, preservandone la freschezza – e Panorama Light– che garantisce visibilità perfetta. Per la conservazione di frutta e verdura troviamo invece Adaptive Humidity Area, che mantiene il livello di umidità ideale, senza bisogno di interventi manuali.Tutti i frigoriferi Candy sono ovviamente collegati all’app hOn che ne massimizza le funzionalità: con ProActive Temperature, per esempio, l’app può utilizzare la posizione del cliente e controllare il meteo per regolare e adattare automaticamente la temperatura, imparando dalle abitudini del consumatore.

Hoover sceglie Berlino per presentare l’intero rebranding. Le linee pulite e decise del nuovo logo creano quello che il brand chiama “Angolo della Performance”, un angolo di 72° ispirato dalla “H” del logo originale e dall’iconica inclinazione che l’aspirapolvere assume quando appoggiata al pavimento, comunicando le caratteristiche che definiscono le proposte Hoover: modernità, praticità, storicità e unicità. Protagonista assoluto è HF2, l’aspirapolvere senza filo che rappresenta la perfetta combinazione tra potenza e leggerezza grazie alla tecnologia Ultra Compact X3TM.

L’esperienza si completa e amplifica, inoltre, grazie agli accessori di degustazione e conservazione del vino. In più, Care+Protect, marchio del gruppo Haier Europe, offre la gamma di soluzioni universali e professionali pensate per la cura, la protezione e la manutenzione della casa e degli elettrodomestici, assicurandone la massima durabilità. Per maggiori informazioni: https://corporate.haier-europe.com/

