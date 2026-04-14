SmartRate: nasce il Financial Operating System che rende prevedibile il fisco dei forfettari

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Modena, 14/04/2026 – Debutta online

SmartRate

, il nuovo progetto digitale pensato per semplificare la gestione fiscale dei professionisti in regime forfettario. In un contesto che conta oltre 1,8 milioni di partite IVA forfettarie in Italia, la piattaforma si propone di portare maggiore chiarezza, controllo e sostenibilità nella gestione degli adempimenti fiscali.

Il lancio introduce una soluzione che integra in un unico ambiente il calcolo delle imposte, la pianificazione delle scadenze e una visione strutturata degli impegni fiscali nel tempo, con l’obiettivo di trasformare una materia spesso percepita come complessa e imprevedibile in un processo monitorabile e progressivamente organizzato.

Nei primi mesi di attività, SmartRate ha già coinvolto oltre 1.000 utenti attivi, a conferma di un bisogno concreto e diffuso nel mercato.

Il cuore del sistema è il Financial Operating System, un’infrastruttura digitale progettata per stimare imposte e contributi e integrarli in una logica continua di pianificazione finanziaria.

Non si tratta di un semplice calcolatore, ma di un sistema che organizza la gestione fiscale come un flusso operativo: dalla previsione degli importi alla pianificazione delle scadenze, fino a una gestione sempre più strutturata nel tempo.

Attraverso un calendario fiscale personalizzato e una visione progressiva degli impegni futuri, la piattaforma consente ai professionisti di distribuire nel tempo il peso delle scadenze, migliorando la gestione della liquidità e riducendo il rischio di sorprese.

Il rilascio iniziale introduce il modulo di pianificazione, che consente di visualizzare imposte e contributi nel tempo e organizzare le scadenze in modo chiaro e strutturato.

Nei prossimi aggiornamenti, la piattaforma sarà arricchita da una serie di funzionalità accessorie pensate per rendere la pianificazione sempre più completa, integrata e orientata alla gestione finanziaria quotidiana.

L’evoluzione seguirà un percorso progressivo, con l’obiettivo di accompagnare l’utente in modo sempre più concreto nella gestione delle proprie scadenze fiscali, mantenendo un approccio semplice, accessibile e sostenibile.

In questo modo SmartRate si posiziona come un sistema in continua crescita, progettato per trasformare la fiscalità da evento improvviso a processo pianificabile.

SmartRate segue un approccio progressivo, rilasciando le funzionalità in modo graduale per testare il prodotto e raccogliere feedback dal mercato.

Questa strategia consente di costruire una piattaforma centrata sulle reali esigenze dei professionisti, migliorando continuamente l’esperienza utente e introducendo nuove funzionalità in modo incrementale.

“SmartRate nasce da un’esperienza personale: la difficoltà di affrontare scadenze fiscali imprevedibili e spesso concentrate in pochi momenti dell’anno”, afferma Dario Amorelli, CEO e fondatore.

“Il nostro obiettivo è trasformare il fisco da evento improvviso a processo pianificabile. Vogliamo dare ai professionisti uno strumento che porti controllo, consapevolezza e serenità nella gestione finanziaria.”

Con SmartRate prende forma una piattaforma che intercetta un bisogno sempre più centrale nel mercato contemporaneo: strutturare la gestione fiscale e renderla prevedibile, accessibile e integrata nella quotidianità operativa dei professionisti.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it

Smart Rate S.r.l. Via Anacarsi Nardi 12, 41121 Modena (MO) P.IVA 04195250362 PEC: smart-rate@pro-pec.it Sito web: https://smartrate.it



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