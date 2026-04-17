Il marchio spagnolo ABARCA approda in Italia con la sua nuova collezione PE26: tradizione, design e spirito mediterraneo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MILANO, ITALIA – EQS Newswire – 16 aprile 2026 – La firma ABARCA, specializzato in calzature artigianali in juta realizzate in Spagna, presenta la collezione Primavera–Estate 2026 come un’evoluzione naturale della propria identità: tradizione mediterranea, design essenziale e qualità senza artifici, valori profondamente condivisi con la cultura italiana.



Tutti i modelli sono realizzati con materiali naturali e pregiati come cotone, lino e pelle, cuciti a mano e rifiniti con l’iconica suola vegetale in juta. Il risultato è una calzatura morbida, traspirante e confortevole, pensata per uno stile di vita rilassato e sofisticato, in sintonia con il concetto italiano di eleganza senza sforzo.

Fondata nel 2011, Abarca mantiene un forte impegno verso la sostenibilità e la produzione di prossimità, collaborando con artigiani locali e utilizzando materie prime nazionali riciclabili. Ogni modello nasce da un processo interamente artigianale realizzato in Spagna, garantendo autenticità, durata e attenzione ai dettagli, qualità particolarmente apprezzate dal mercato italiano.

Una collezione che guarda al passato con uno sguardo contemporaneo



La nuova collezione presenta uno stile pulito, funzionale e senza tempo. Si ispira alla cultura giovanile degli anni ’50 e ’60, reinterpretando modelli classici come mocassini, barchetta e wallabee in chiave contemporanea. Elementi come l’animal print e forme iconiche si combinano con un’estetica classica rinnovata, creando un equilibrio tra tradizione e modernità, in linea con il gusto italiano per il design con una storia.

Collezione capsule: ABARCA x Ricardo Escavy



Come novità, il brand presenta una collezione capsule in collaborazione con l’artista spagnolo Ricardo Escavy. Ispirata all’arte geometrica e alla relazione tra visivo e sonoro, questa proposta trasferisce su tessuti in tela composizioni di forme organiche e linguaggi cromatici legati all’estetica degli anni ’80. Il risultato introduce una dimensione visiva distintiva, mantenendo la sobrietà e l’equilibrio che definiscono ABARCA.



In ambito sostenibile, spicca l’utilizzo del tessuto TERRA (Lona Ecoworld), realizzato con cotone riciclato e viscosa LENZING™ ECOVERO™, proveniente da fonti rinnovabili certificate. La tintura artigianale conferisce a ogni pezzo sfumature uniche.

Con oltre un decennio di esperienza, Abarca Shoes ha consolidato la propria presenza in mercati chiave come Italia, Francia, Germania e Giappone, posizionandosi nel segmento premium attraverso il canale multimarca e rafforzando il legame con negozi specializzati in design e qualità.



https://abarcashoes.com/



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Carla Marín Nboca Comunicacion con Imagen (Agenzia di comunicazione ABARCA) 657 607 791 carla.marin@nboca.es

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