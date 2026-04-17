COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene.

Il migliore centro rafting a due passi da Roma

Tra natura, avventura e sostenibilità, Subiaco rilancia il turismo esperienziale nel Lazio

Subiaco torna a scorrere al ritmo del fiume. Con il ponte del Primo Maggio prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Vivere l’Aniene, realtà attiva da oltre vent’anni nel cuore della Valle dell’Aniene, che inaugura una nuova fase della propria crescita con una visione ancora più ambiziosa: coniugare esperienze outdoor autentiche e tutela concreta del territorio.

Non è solo una riapertura stagionale, ma un segnale chiaro per il turismo nazionale e regionale: la natura torna protagonista, e lo fa attraverso un modello sostenibile, accessibile e profondamente radicato nel contesto locale.

Una filosofia che va oltre l’avventura

Da sempre, Vivere l’Aniene costruisce le proprie attività attorno a tre pilastri: contatto diretto con la natura, rispetto del territorio e sostenibilità ambientale. Un approccio che trasforma ogni esperienza – dal tempo libero al team building aziendale – in un’occasione di connessione autentica con l’ambiente.

Qui l’avventura non è mai fine a sé stessa: è conoscenza, è responsabilità, è cultura del paesaggio.

Novità 2026: il Laghetto di San Benedetto sotto una nuova gestione sostenibile

La stagione 2026 si apre con una novità di rilievo per tutto il Lazio: Vivere l’Aniene assume la gestione ufficiale del Laghetto di San Benedetto, uno dei siti naturalistici più iconici della regione, noto al grande pubblico come “i Caraibi di Roma”.

Un passaggio strategico che segna l’inizio di un progetto di valorizzazione fondato su tre direttrici:

tutela attiva dell’ecosistema e monitoraggio della biodiversità

miglioramento dell’accessibilità e della qualità dell’accoglienza

sviluppo di esperienze guidate capaci di intrecciare natura, storia e spiritualità, in dialogo con i Monasteri Benedettini

L’obiettivo è chiaro: preservare la bellezza senza snaturare, rendendola fruibile in modo consapevole.

Il fiume Aniene come esperienza viva

Il cuore pulsante dell’offerta resta il fiume Aniene, che si conferma uno degli scenari più suggestivi del centro Italia per le attività fluviali.

Dalle discese in rafting, declinate in versione soft e power, alle esperienze più immersive come il packrafting, fino al canyoning tra gole e cascate: ogni proposta è pensata per diversi livelli di esperienza, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e qualità.

Un territorio da vivere tutto l’anno

Non solo acqua. Il territorio di Subiaco e del Parco dei Monti Simbruini si presta a un’esplorazione completa in ogni stagione:

escursioni in e-bike lungo sentieri naturalistici

attività speleologiche nel mondo sotterraneo

ciaspolate invernali tra boschi e silenzi d’alta quota

percorsi di trekking, orientamento e survival

Un’offerta trasversale che coinvolge famiglie, scuole, gruppi e aziende, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo locale.

Un modello di turismo che guarda avanti

Con l’apertura della stagione 2026, Vivere l’Aniene rafforza il proprio ruolo come laboratorio di turismo sostenibile nel Lazio. Un progetto che unisce esperienza, educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale, rispondendo alla crescente domanda di viaggi autentici e responsabili.

Perché oggi più che mai, vivere la natura non significa semplicemente attraversarla, ma imparare ad abitarla.

Per informazioni stampa e collaborazioni

Vivere l’Aniene – Subiaco (RM)

[Ufficio Stampa Emiliano Belmonte 3494999052]

Contatti:

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