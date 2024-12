Investire negli eSports: all’Università degli Studi Link un incontro per scoprire un settore in grande ascesa

(Adnkronos) – Roma, 10 dicembre 2024. “Investire negli eSports: nuove frontiere per club e aziende”. È questo il titolo dell’incontro in programma giovedì il 12 dicembre alle 12 nella sala dell’Antica Biblioteca dell’Università degli Studi Link a Roma.Gli eSports rappresentano una rivoluzione culturale in Italia, che sta trasformando il mondo del gaming competitivo in un mercato strategico che coinvolge milioni di fan e attira sempre più investimenti aziendali. Un dato esprime bene l’entità di un fenomeno in rapida espansione: il 71,4% delle imprese considera gli eSports un asset strategico a cui destinare il proprio budget marketing. L’evento sarà un’occasione unica per un’analisi approfondita, supportata da dati e indagini,che esplorerà le prospettive emergenti nel settore degli eSports in Italia, attraverso la presentazione dei risultati delle recenti ricerche condotte da OIES e IZI spa e focalizzate su tendenze, investimenti e impatti strategici per aziende e club italiani. Sarà presentata un’indagine di mercato sulle principali aree di utilizzo dei fondi nel settore, come collaborazioni con influencer (64,3%), campagne di comunicazione (53,6%) e partnership strategiche (39,3%). Inoltre, si discuteranno i risultati di un’indagine sui principali club e team di eSports italiani, che ha monitorato con cadenza trimestrale i contenuti condivisi sui profili Instagram di 10 club di Serie A e 10 team italiani di eSports nel periodo aprile-giugno 2024. L’analisi, basata su tecniche avanzate di “Social Listening”, “Topic Modeling” e “Computer Vision”, ha raccolto dati quantitativi e qualitativi, tracciando emozioni, sentimenti, hashtag ricorrenti e brand citati nei post condivisi. Questo studio ha prodotto classifiche trimestrali, utili a comprendere meglio il coinvolgimento degli utenti e le tendenze del settore. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del rettore della Link, Carlo Alberto Giusti,mentre la discussione, moderata da Andrea Coppola, programme leader del corso di studi in videogiochi dell’ateneo, e da Nicola Ferrigni, delegato del rettore per la “quarta missione” edirettore dell’osservatorio giovani “Generazione Proteo”, vedrà tra gli altri la partecipazione di Jacopo Ierussi, presidente di Assoinfluencer. Al panel interverranno in qualità di esperti Andrea Modica, partner e consigliere d’amministrazione di IZI spa, e Luigi Caputo, presidente di OIES, che guideranno la discussione su questo nuovo dirompente fenomeno analizzando le potenzialità del suo mercato e le sfide che dovrà affrontare come la difficoltà nel tradurre i fan in ritorni economici e la sua percezione come settore di nicchia. Il dibattito offrirà un confronto tra istituzioni, operatori di mercato e coinvolgerà anche gli studenti del corso di Gaming. L’evento sarà un momento di riflessione per tracciare il futuro degli eSports in Italia, identificando le opportunità di sviluppo e partnership strategiche e approfondendo i KPI chiave che misurano il successo nel settore. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)