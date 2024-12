Kamiji Cosmetics lancia il suo shop online per un Natale all’insegna della bellezza

(Adnkronos) – E-commerce rinnovato e ricca offerta di nuovi prodotti per la skincare e la cura dei capelli: il marchio veronese compie un passo importante per rendere i suoi cosmetici accessibili in tutta Italia e consolidare il proprio impegno verso eccellenza e sostenibilità. Verona, 11 dicembre 2024. È stato avviato con successo il nuovo e-commerce di Kamiji Cosmetics, l’azienda veronese rinomata per i suoi prodotti per la skincare e per i trattamenti dedicati alla cura dei capelli, tutti formulati con ingredienti naturali di altissima qualità. «Siamo orgogliosi di constatare che il lancio del nuovo shop online è stato accolto molto bene dalla nostra clientela in tutta Italia. Ora, creme per il viso, trattamenti per il corpo e tutte le novità delle nostre linee sono a portata di click, diventando più semplici da acquistare e quindi accessibili a tutti. Inoltre, vedere che il nostro negozio online è apprezzato ci riempie di soddisfazione perché vuol dire che anche la clientela condivide i valori su cui poggia il nostro impegno. Non si tratta solo di offrire prodotti di alta qualità ed efficaci, ma anche di garantire l’accuratezza con cui selezioniamo ogni ingrediente, sempre attenti a rispettare severi standard di sicurezza e sostenibilità. Il nostro shop online è anche un modo per essere “vicini”a chi ci sceglie», spiegano Chiara Lo Porto e Francesco Mazzola, creatori di Kamiji Cosmetics, azienda che nasce dall’esperienza di un laboratorio attivo nel settore beauty dal 1936. Grazie a questa proficua collaborazione, il brand veronese ha introdotto sul mercato una linea di prodotti innovativi, realizzati con materie prime di eccellenza e sottoposti a rigorosi controlli che ne certificano la qualità. E in occasione del Natale il negozio online ha ampliato la sua offerta con proposte davvero interessanti: «I nostri prodotti “iconici” per i capelli, come lo shampoo con estratti di cocco e avocado e la maschera ai semi di lino, sono oggi disponibili anche in confezioni regalo con fiocco e biglietto, pensate per celebrare le festività con stile e originalità – spiega Lo Porto -. Tra le proposte più apprezzate, inoltre, c’è il Panettone Creme mani: un cofanetto a forma di classico dolce natalizio che racchiude 3 tipi di creme con profumazioni molto leggere e piacevoli, ideali per una coccola alla pelle nei periodi più freddi». Le altre novità sono delle vere chicche: accanto alle nuove fragranze per il corpo, proposte nei gel doccia e nel latte corpo, spicca un “mai più senza” da portare sempre con sé: l’olio con pura vitamina E. Questa innovativa formulazione in gel è ideale per labbra screpolate, mani secche e per proteggere le zone del corpo più esposte al freddo. Per il viso, inoltre, l’azienda presenta i prodotti per la doppia detersione: un burro struccante abbinato a una mousse detergente ultra delicata. Quest’ultima, con fragranze di derivazione naturale, è adatta a tutti ed è perfetta per le pelli sensibili grazie alla sua composizione anallergica. «Kamiji non si è fermata qui – prosegue Lo Porto -: abbiamo introdotto un Siero alla niacinamide con vitamina C, perfetto per illuminare e uniformare la pelle, un Siero specifico per il contorno occhi, un Siero all’acido ialuronico, ideale per un’idratazione profonda, e un Siero Botox che offre uno straordinario effetto lifting già dalla prima applicazione. È un autentico super prodotto perché con il suo utilizzo quotidiano e continuativo il miglioramento è visibile». Tra le new entry spiccano anche lo Scrub viso con polvere di cristalli di roccia vulcanica e due creme viso, da giorno e da notte, delicate e super nutrienti, formulate con peptidi, acido ialuronico e complessi multivitaminici. Un’esclusiva assoluta è il burro “Swipe and go”, in formato roll-on, che nutre e idrata le zone più screpolate e secche del corpo, come le ginocchia o i gomiti. Infine,il brand veronese introduce anche un prodotto di cosmeceutica: la crema “Pain Away”, studiata per alleviare dolori reumatici, articolari e muscolari e indicata per sportivi e persone anziane. Un paniere ricco di novità, quindi, che conferma la rapida ascesa di Kamiji Cosmetics come marchio di riferimento nel settore beauty, e che si arricchisce oggi con il consolidamento del suo fornito e-commerce rendendo ancora più accessibili i suoi iconici prodotti.

Contatti:

https://kamijicosmetics.com/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)