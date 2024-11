La piattaforma Inflooendo è il futuro del marketing digitale

(Adnkronos) – Il sito sviluppa strategie di comunicazione web sfruttando le tecnologie più innovative e customizzando le campagne in base alle esigenze dei clienti Lodi, 14 novembre 2024. Benvenuti nel mondo di Inflooendo, una realtà innovativa, nata nel 2017, che opera nel mondo del digitale e che, attraverso tecnologie di Machine Learning e IA, supporta aziende e privati nell’accrescere la propria autorevolezza e nel consolidare il proprio posizionamento sul mercato attraverso la creazione di contenuti web mirati. Uno spazio innovativo che risponde alle esigenze del mondo presente e futuro, una piattaforma di marketing specializzata in native advertising che mira a connettere inserzionisti con un vasto network di editori digitali. “Inflooendo si occupa della realizzazione di post sui social che non vengono creati direttamente dal cliente, ma da altre pagine, che possono essere grandi testate giornalistiche o community verticali”, spiega Davide Raimondi, CEO dell’azienda. “Non è quindi il cliente che parla di sé stesso ma sono altri a parlare di lui e a pubblicare contenuti che riguardano il suo prodotto o servizio. In questo modo, cambiamo la percezione dell’utente, che sa che potrebbe vedere una pubblicità di un prodotto sui profili social del brand stesso, ma non si aspetta che nella specifica community che segue, dove si è instaurato un rapporto di fiducia, si parli e si consigli un prodotto interessante per lui e altri appassionati”. La piattaforma consente ai brand di aumentare la propria visibilità attraverso contenuti creati dai publisher sui principali social network e su altri canali scelti in base al target del cliente. Il contenuto è pensato per integrarsi in modo naturale nei feed social, rendendolo meno intrusivo rispetto alla pubblicità tradizionale e più contestualizzato rispetto all’audience del publisher. “Inflooendo collabora con un’ampia rete di publisher”, racconta Raimondi. “Alcuni sono grandi editori, con nomi rilevanti e fanbase ampie, altri invece sono piattaforme verticali, connesse a nicchie sociali che tendono ad avere fan base più reattive perché legate a interessi specifici. Piattaforme ed editori vengono coinvolti in base al target della campagna e danno conferma della pubblicazione una volta visionati i materiali. Da un punto di vista grafico, il post viene fornito dal cliente secondo linee guida pensate per ottimizzare le performance delle campagne, mentre il nostro team realizza contenuti scritti sempre in linea con lo stile editoriale delle testate. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di dare visibilità al post del cliente, garantendo che un determinato numero di utenti lo veda. Per questo, il nostro servizio prevede anche una fase di sponsorizzazione volta a tenere la comunicazione “on air” per un determinato periodo di tempo e garantirne i risultati”. Autorevolezza, awareness profilata e la garanzia di far parlare di sé nel modo migliore: Inflooendo è il consiglio migliore per sviluppare una comunicazione digitale completa, puntuale ed efficace. Grazie a questo strumento, il cliente si inserisce perfettamente nel contesto più appropriato, vedendosi cucire addosso, in modo sartoriale, la migliore strategia di marketing.



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)