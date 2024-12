L’acqua, Un Alleato Speciale Per Prepararsi Alle Feste

(Adnkronos) – ll Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come un corretto consumo di acqua sia la chiave di una buona digestione e di una corretta gestione dello stress nel periodo pre-natalizio

Milano, 17 dicembre 2024– Le settimane che precedono il Natale sono spesso caratterizzate da un fitto calendario di impegni, cene di lavoro, party aziendali e aperitivi con amici e colleghi. In questo periodo piacevole, in cui la vita sociale è particolarmente intensa, una corretta idratazione è un elemento fondamentale per il nostro benessere. Bere acqua regolarmente aiuta non solo a digerire cibi particolarmente elaborati o pasti abbondanti, ma è anche un supporto essenziale per gestire lo stress e sostenere il sistema immunitario.

Infatti, l’acqua è la chiave per una buona digestione e aiuta a ridurre anche il senso di gonfiore, particolarmente frequente in un periodo in cui aperitivi e cene fuori casa sono all’ordine del giorno. Mantenersi correttamente idratati facilita l’assorbimento dei nutrienti, supportando la digestione e aiutando l’organismo a gestire al meglio un’alimentazione sregolata tipica di questo periodo. Inoltre, bere acqua prima e durante i pasti aiuta anche a contenere l’appetito e a evitare eccessi alimentari. Una corretta idratazione è un prezioso alleato anche per il sistema immunitario, messo a dura prova dall’aumento degli incontri sociali. L’acqua aiuta, infatti, a mantenere le mucose idratate, creando una barriera protettiva che favorisce la difesa dagli agenti patogeni. Inoltre, idratarsi costantemente permette all’organismo di eliminare più facilmente le tossine, riducendo il rischio di indebolimento immunitario. “Un corretto livello di idratazione contribuisce non solo alla funzionalità dell’apparato digerente, ma anche al benessere del sistema immunitario. Mantenersi idratati, assumendo 1,5 litri di acqua al giorno, consente anche di ridurre la sensazione di affaticamento proteggendoci dallo stress tipico del periodo che anticipa le festività.” Spiegail Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Un’altra importante funzione

dell’acqua, spesso poco conosciuta, è proprio la sua capacità di ridurre i livelli di stress. Prima di Natale, inizia la corsa ai regali, gli impegni lavorativi e sociali si moltiplicano e una corretta idratazione aiuta altresì a gestire lo stress che si accumula progressivamente.

Fonti

Initial hydration status, fluid balance, and psychological affect during recreational exercise in adults; Oliver J Peacock, Keith Stokes, Dylan Thompson; 2011 Efficacy of water preloading before main meals as a strategy for weight loss in primary care patients with obesity; Parretti H.M., Aveyard P., Blannin A., Clifford S.J., Coleman S.J., Roalfe A., Daley A.J; 2015 Guida alle acque minerali in bottiglia; Alessandro Zanasi; Ed. Gm Servizi; 2023

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti. Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni prisca.peroni@waters.nestle.com Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta marco.rivetta.ext@mslgroup.com Tel: 02 7733 6280 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)