Michele Mascio, Spazi di Luce: il Bestseller su come creare ambienti unici che promuovono il benessere psicofisico di chi li vive

(Adnkronos) – Milano, 03.09.2024 – Tutti noi sappiamo quanto sia importante vivere in un ambiente sano, confortevole e a contatto con la natura. Quello che, tuttavia, molti non sanno è che esiste un tipo di edilizia sostenibile che tiene conto dei materiali utilizzati, della durabilità delle soluzioni adottate e degli effetti a lungo termine sul benessere degli individui. Per tutti coloro che desiderano migliorare le performance energetiche degli edifici e degli spazi per favorire il benessere fisico e mentale, esce oggi il libro di Michele Mascio “SPAZI DI LUCE. Come Trasformare i Tuoi Spazi Abitativi Attraverso Grandi Pareti Vetrate e Serre per il Benessere Psicofisico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per stimolare un cambiamento positivo nelle abitudini e quindi la creazione di uno spazio abitativo che favorisca un ambiente che supporta la salute e il benessere complessivo. “Il mio libro esplora il mondo delle serre e mostra come non siano solo delle strutture architettoniche, ma veri e propri santuari luminosi che combinano innovazione tecnologica con l’amore per la natura” afferma Michele Mascio, autore del libro. “Square Garden si concentra sulla creazione di ambienti unici che promuovono il benessere psicofisico, offrendo agli appassionati di architettura e design l’ispirazione per creare spazi abitativi straordinari che migliorano la qualità della vita.” Secondo l’autore, è centrale creare spazi salubri, confortevoli e ispiratori, che favoriscano il benessere fisico e mentale di chi li abita. Motivo per cui Michele Mascio, nel suo libro, trasmette conoscenze e consigli per migliorare le proprie abitazioni, con l’isolamento termico, l’uso di materiali sostenibili e l’adozione di tecnologie energetiche efficienti. “L’autore presenta una prospettiva chiara e bilanciata sulle sfide e le opportunità che l’architettura e l’edilizia sostenibile possono offrire, ed evidenzia la possibilità di conciliare l’innovazione tecnologia con il rispetto per il patrimonio architettonico e ambientale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Michele Mascio è mostrare che la progettazione e la costruzione degli edifici possono contribuire positivamente alla qualità della vita e alla sostenibilità del pianeta.” “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per l’immediatezza e la velocità con cui abbiamo messo in piedi il progetto” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha aiutato a rispettare un programma e mettere ordine ai miei appunti e alle riflessioni che avevo da anni, senza di loro forse non lo avrei mai fatto.” Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46v2Kwc



Michele Mascio è un rinomato architetto italiano, appassionato di arte e architettura del paesaggio. Nel 1994 ha fondato il marchio Square Garden con l’obiettivo di rivitalizzare l’antica tradizione delle serre artigianali italiane, creando spazi unici che integrano estetica, funzionalità e sostenibilità. Negli anni, Michele ha consolidato la sua reputazione collaborando con numerose riviste di design e architettura, pubblicando articoli pionieristici su bioedilizia, sostenibilità e risparmio energetico. Grazie alla sua visione innovativa, ha attratto l’attenzione di prestigiosi marchi di moda e design in Italia e all’estero, collaborando con loro per la creazione di scenografie e ambientazioni pubblicitarie di grande impatto. La carriera di Michele Mascio è caratterizzata dalla continua ricerca di soluzioni creative e sostenibili nell’architettura, impegnandosi costantemente a combinare innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente nelle sue creazioni. Sito web: http://www.square-garden.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

