Paola Gonella, Comunicazione Trasformativa: il Bestseller su come modificare la comunicazione per creare relazioni di successo

(Adnkronos) – Milano,15.11.2024 –Tutti noi sappiamo quanto può essere difficile, talvolta, relazionarsi con il mondo esterno. Quello che molti non sanno è che esistono studi e approcci, che offrono spunti di riflessione per modalità utili ad agevolare la comunicazione con gli altri e creare relazioni più soddisfacenti. Per tutti coloro che desiderano migliorare e trasformare la natura delle relazioni nel loro quotidiano, esce oggi il libro di Paola Gonella“COMUNICAZIONE TRASFORMATIVA. Come la Psicologia e le Neuroscienze Possono Orientare al Successo”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per essere consapevoli del “funzionamento” umano e quindi trasformare gli esiti delle proprie relazioni con capi, collaboratori e familiari. “Il mio libro permette di acquisire le competenze fondamentali del funzionamento umano affinché sia meglio orientabile nella direzione desiderata, e non in balia di situazioni che vengono solitamente considerate ‘esterne’ a noi e quindi al di fuori del proprio controllo” afferma Paola Gonella, autrice del libro. Secondo l’autrice, “comunicazione è sinonimo di relazione” e in una relazione di scambio reciproco, la comunicazione è una competenza cardine, tra noi e gli altri. Motivo per il quale nel libro Paola Gonella afferma che una buona comunicazione permette di orientare,anche in ambito professionale e nel lavoro, collaboratori e team a manifestare il proprio potenziale a beneficio proprio e dell’azienda. “L’autrice crede fermamente che ogni cambiamento inizia da un piccolo passo, nello specifico, nelle relazioni umane. Questo significa decidere di non reagire istintivamente ma di scegliere ciò che vogliamo: cominciare a immaginare come vorremmo essere e come gestire le relazioni” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Paola Gonella è mostrare le azioni utili al cambiamento”. “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché, sin dal primo incontro, ho visto in lui una persona di grandi competenze e valori” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore è rispettoso, competente e con valori ed energia interessanti, che ho trovato vicini ai miei. Mi sono affidata a loro con grande piacere”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4h0EBlU



Paola Gonella, nata a Milano nel 1965, è psicologa, manager e mamma adottiva. Due lauree, una prima in economia aziendale alla Bocconi di Milano che le ha aperto le porte alla carriera manageriale e una seconda in psicologia clinica e un diploma in counseling, hanno accompagnato il suo percorso professionale. 13 anni in multinazionali tra cui Deutsche Bank, il Gruppo Mondadori e The Walt Disney Co. Italia, dove è stata responsabile di business unit, 16 anni come imprenditrice al servizio della comunicazione delle aziende, per poi contribuire alla costituzione de La Consapevolezza di Venere Onlus per il sostegno delle vittime di violenza di genere. Oggi è psicologa clinica e partner di Camelot Institute,attiva per lo sviluppo dei talenti e per agevolare empowerment, comunicazione assertiva, leadership e parità di genere, con un team di formatori relazionali e coach per il miglior-essere in azienda.Per info:https://studiocounselingmilano.it e https://camelotinstitute.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

