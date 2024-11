Pierluigi Troiani, Mari Sport Sistem: “La manutenzione dei campi da tennis assicura sicurezza e qualità di gioco”

(Adnkronos) – Dai circoli locali ai campi internazionali, l’azienda romana garantisce standard ottimali grazie a tecniche avanzate di intervento e formazione specializzata Roma, 11 novembre 2024.Praticare con passione uno sport significa avere piacere e costanza di allenamento. Ad ogni livello, però, la possibilità di avere a disposizione strutture adeguate permette non soltanto di migliorarsi, ma di praticare in sicurezza la propria disciplina. Proprio per questo l’aspetto della manutenzione è diventato fondamentale. Soprattutto in uno sport come il tennis, le cui diverse superfici impongono differenti procedure di gestione dei campi, come spiega Pierluigi Troiani, amministratore della Mari Sport Sistem: «Il tema della manutenzione è sempre più attenzionato dai circoli, e questo per diverse ragioni: intanto il fatto di avere in casa il numero uno al mondo è già di per sé uno stimolo ad alzare i livelli delle strutture. A parte questo, però, avere campi in buone condizioni significa tutelare i giocatori da infortuni, evitare nel tempo costosi rifacimenti, e soprattutto aumentare gli introiti del proprio circolo con prenotazioni che statisticamente aumentano quando la qualità dei campi è ottimale». Un discorso che vale in particolar modo per la terra rossa, una superficie affascinante quanto delicata da gestire: «Per la manutenzione la tecnica corretta è fondamentale – spiega Troiani – La terra va bagnata regolarmente, mantenuta pulita dagli scarichi per prevenire la crescita di erbe infestanti e trattata con il rastrello per preservare la qualità del manto». Una procedura che Mari Sport ha implementato grazie alla realizzazione di specifici strumenti artigianali, frutto di studio ed esperienza che ormai da tempo hanno permesso alla realtà romana di essere riconosciuta fra le eccellenze di settore a livello internazionale. «Il nostro lavoro – prosegue Troiani – non si limita soltanto alla manutenzione. Che si tratti di un circolo di provincia o degli organizzatori di un torneo professionistico, la Mari Sport assicura anche la formazione per una corretta manutenzione. Questo per garantire una gestione autonoma e qualificata dei campi». Il tutto nell’ottica di un mondo, quello del tennis, in costante fermento, soprattutto in Italia, un Paese le cui realtà locali sono estremamente diverse e con differenti possibilità di spesa. Un aspetto, quest’ultimo, sul quale lo stesso Troiani precisa: «Dal punto di vista economico la regola d’oro è che manutenere un campo rappresenta di sicuro un risparmio. Effettuare ogni anno un intervento light eliminando il materiale incoerente, significa mantenere una qualità di superficie ottimale. Certo, la gestione di un campo in terra rossa è più dispendiosa di un campo in resina. Per questo molti circoli investono su quest’ultima superficie, ideale per minimizzare i costi di manutenzione senza rinunciare a performance di qualità». Una qualità che, senza dubbio, assicurano realtà come Mari Sport, la cui consulenza è richiesta anche oltre confine: «Uno degli ultimi progetti ci porterà Ghana, per la costruzione di campi in terra rossa nella capitale, dove naturalmente assoceremo alla costruzione anche sessioni di formazione». Africa, Inghilterra, Grecia, Stati Uniti, Emirati Arabi. Sono soltanto alcuni dei Paesi in cui la Mari Sport ha messo a disposizione le sue competenze, a stretto contatto con i circoli, e sempre al servizio di realtà che vogliono mantenere costanti sicurezza e qualità della propria offerta tennistica. Contatti: www.marisport.it

