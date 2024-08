Rinascita di un palazzo storico in rovina: Oknoplast illumina e valorizza una struttura ricettiva con gli infissi Squareline.

(Adnkronos) –

Milano, 28 agosto 2024 – Un affascinante progetto di ristrutturazione nella città di Lecce con l’obiettivo di recuperare un vecchio palazzo storico seriamente compromesso, risalente ai primi anni del Novecento, per ricavarne degli appartamenti da affittare ai turisti. La necessità è stata quella di rinnovare completamente l’immobile a rischio, preservando quanto più possibile la sua identità e natura, realizzando al tempo stesso delle abitazioni dallo stile contemporaneo, esteticamente accattivanti, ma soprattutto efficienti dal punto di vista energetico. All’interno dell’edificio liberty di circa 1000 mq

, sviluppato su 3 piani, sono stati ricavate 14 home suites di varie dimensioni, adatte a diversi soggiorni di breve, medio e lungo periodo. Qui ogni abitazione è unica nel suo genere perché concepita, disegnata e realizzata su misura. Lo stile originale della struttura è stato reinterpretato e arricchito da texture, finiture e colori vibranti come il blu e l’oro che sono due degli elementi di connessione tra i diversi piani dell’edificio, insieme alle finestre e alla luce, fil rouge percepibile all’interno del palazzo. Il fulcro della ristrutturazione è stato quello di valorizzare al massimo la corte interna condivisa tra tutti gli appartamenti attraverso le sue nuance particolari e i materiali locali, aggiungendo accenti contemporanei. In particolare, sono stati scelti dei rivestimenti in pietra leccese diamantati, ripensati in chiave moderna per creare maggiore movimento e donare ulteriore fascino all’edificio. Altro obiettivo del progetto seguito dallo studio di architettura Archistart era rendere gli alloggi funzionali, dotati di ogni comfort e tecnologia. L’efficienza energetica e la domotica sono stati fondamentali nella ristrutturazione dell’intero palazzo per renderlo maggiormente prestante e aumentarne il rendimento energetico generale. Per raggiungere questo obiettivo e rendere gli appartamenti più confortevoli e prestanti possibile, sono stati scelti i serramenti Squareline di Oknoplast. La necessità era quella di trovare degli infissi durevoli nel tempo che richiedessero la minima manutenzione e un’estetica che fosse in linea con il progetto. Squareline è una finestra in PVC dal design squadrato, il profilo snello e una maggiore superficie vetrata. I vetri extralight utilizzati per le vetrocamere, fanno entrare maggiore luce naturale all’interno delle abitazioni ma grazie agli ottimi parametri d’isolamento termico (Uw fino a 0.8W/m2K) e acustico (43db) creano un ambiente gradevole e silenzioso all’interno dell’abitazione. L’infisso è tecnicamente molto efficiente ed è classificato in classe A ma nonostante questo non trascura i dettagli estetici. Risulta infatti adattabile a qualsiasi contesto architettonico e a qualsiasi stile perché altamente personalizzabile. Oknoplast oltre a studiare design eleganti e senza tempo propone un’ampia gamma di colori tra cui scegliere, in modo da trovare le nuance più adatte ai propri gusti e che meglio si abbinano agli interni di ogni ambiente.

Per informazioni

OKNOPLAST Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)