Sempre online, sempre protetti: APC Back-UPS Connect è il regalo di Natale per una casa sempre connessa e sicura

Stezzano (BG), 14 novembre 2024 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta APC Back-UPS Connect

CP12036LI, il perfetto regalo di Natale “tech” dedicato a tutti coloro che desiderano essere sempre connessi e proteggere dispositivi come router, modem e assistenti domestici intelligenti quando manca la corrente elettrica. APC Back-UPS Connect CP12036LI è il vero regalo “salva-feste”: goditi lo streaming dei tuoi film di Natale preferiti con tutta la famiglia, videochiama gli zii per gli auguri, sfida i cugini online ai tuoi giochi preferiti o chiedi al tuo assistente smart di tenere sotto controllo il timer per il pranzo delle feste senza temere improvvise interruzioni! Con questo dispositivo compatto, che si distingue per affidabilità e versatilità, APC by Schneider Electric punta a semplificare la vita quotidiana, offrendo una soluzione capace di mantenere connessi i dispositivi essenziali anche in caso di blackout.

Un piccolo grande supporto per rimanere sempre connessi

L’APC Back-UPS Connect è pensato per le esigenze di chi non può permettersi di interrompere la connessione, che si tratti di lavorare da casa, fare videochiamate o semplicemente navigare online. Dotato di batterie al litio, il dispositivo è progettato per alimentare router e modem, evitando l’interruzione dei servizi digitali. In questo modo, gli utenti possono contare su una connessione stabile e affidabile, anche durante le emergenze energetiche.

Il regalo ideale per…

• Smart workers e professionisti: chi lavora da casa apprezzerà la sicurezza di una connessione stabile, anche in caso di blackout, garantendo la continuità del lavoro senza interruzioni. • Appassionati di tecnologia e domotica: per chi ha una casa piena di dispositivi smart e vuole assicurarsi che tutto, dal sistema di sicurezza ai dispositivi intelligenti, resti operativo. • Amanti di gaming e intrattenimento online: chi ama giocare online, guardare film in streaming o videochattare con i propri cari durante le festività potrà contare su una connessione costante, anche durante le feste. • Famiglie con bambini o adolescenti: niente interruzioni durante i momenti di svago o le videochiamate con i nonni, per mantenere la casa sempre connessa e pronta per il divertimento!

Ideale per ambienti moderni

Con il suo design compatto e moderno, il Back-UPS Connect CP12036LI è facile da posizionare in qualsiasi ambiente domestico o in ufficio. La sua capacità di adattamento agli spazi più piccoli lo rende il regalo perfetto per chi cerca funzionalità e design.

Un regalo che pensa alla sostenibilità

Oltre a garantire continuità, il Back-UPS Connect CP12036LI è progettato con un’attenzione alla sostenibilità, grazie alle sue batterie efficienti e a una gestione ottimizzata del consumo energetico.

APC Back-UPS Connect CP12036LI è disponibile presso i rivenditori autorizzati Schneider Electric e negli store online, pronto a diventare il regalo di Natale ideale per chi desidera proteggere la propria connessione e vivere le feste in tutta tranquillità.

