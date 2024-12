Sicurezza sul lavoro: certificato il primo negozio PENNY Italia

(Adnkronos) – Riconfermata la certificazione UNI ISO 45001:2018 anche per la sede PENNY di Cernusco Cernusco sul Naviglio –11 dicembre 2024. Con il negozio di Gorgonzola (MI), PENNY Italia è tra i pochi retail in Italia ad ottenere la certificazione UNI ISO 45001:2018, non solo per la Sede, ma anche per il punto vendita. Si tratta di un traguardo importante proprio per la natura della norma. La UNI ISO 45001, infatti, è lo standard internazionale per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi tutti gli aspetti della gestione del rischio e della conformità legislativa. PENNY Italia ha costruito, efficientato e rafforzato negli anni, un sistema di gestione della salute e della sicurezza come strumento che consente all’organizzazione la corretta gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività e processi ad esse correlate che impattano sulle tematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo a migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. Con l’ottenimento della certificazione rilasciata dall’organismo Bureau Veritas Italia per il punto vendita di Gorgonzola ed il rinnovo di quella già ottenuta per la sede, l’azienda si pone l’obiettivo di proseguire la diffusione della cultura della sicurezza, attraverso un sistema di gestione certificato che garantisce standard superiori alla conformità normativa e che premia lo spirito di miglioramento continuo. Il tema safety, infatti, è spesso oggetto di campagne di comunicazione nate con lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare i collaboratori PENNY di sede, piattaforme logistiche e gli oltre 460 punti vendita in tutta Italia. “In un mondo del lavoro sempre più complesso e articolato– ci dice Marco Mazzamurro, Health, Environment & Safety Manager PENNY – abbiamo il dovere di lavorare ogni giorno per tutelare la salute e la sicurezza delle nostre persone; è un compito professionale, morale e di profonda responsabilità che portiamo avanti con passione ed orgoglio”. PENNY Italia PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 465 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/



