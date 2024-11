Tennis –Ennesima sfida tra Sinner, favorito, e Medvedev ma Jannik guarda già oltre: trionfo alle Finals a 1,57 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 13 novembre 2024 –Quindicesimo incrocio in assoluto, il sesto solo nel 2024.La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è diventata ormai un classico del tennis da quando, nel 2020, si incrociarono per la prima volta all’Open di Marsiglia. Il russo si impose su un giovanissimo Jannik, entrato in tabellone per sostituire l’infortunato Daniel Evans. Fino all’ottobre dello scorso anno, Medvedev è stato un incubo per l’italiano visto che aveva vinto tutti e sei i precedenti. Ma, dalla finale di Pechino in voi, il vento è completamente cambiato: 7 successi a 1 per l’attuale numero 1 del mondo con la perla della finale degli Australian Open vinta dopo aver rimontato 2 set di svantaggio. Sinner e Medvedev si sfidano per la terza volta alle ATP Finals con un successo per parte ma, stavolta, la bilancia pende tutta dalla parte del ragazzo di San Candido: secondo gli esperti Sisal la vittoria di Jannik è data a 1,20 rispetto al 4,50 di Medvedev. Va ricordato come all’azzurro basta conquistare un set per approdare in semifinale: i due precedenti a Torino parlano di vittorie sempre molto tirate. Ecco perché il successo per 2-1 di Sinner si gioca a 3,50 mentre lo stesso risultato esatto ma a favore di Medvedev è offerto a 8,00. Sempre restando in ambito di ATP Finals, curiosità vuole che in entrambe le occasioni il secondo set sia terminato al tie-break: il 7-6 a favore dell’azzurro è in quota a 7,50, quello per il moscovita pagherebbe 11 volte la posta. Ma Sinner non vuole fermarsi alla sfida con Medvedev, per quanto importante, ma guarda già oltre sperando di alzare il trofeo di fronte ai propri tifosi. Gli esperti Sisal ritengono il ragazzo di San Candido favorito per la vittoria finale a 1,57. Il principale avversario appare, al momento, Alexander Zverev, trionfatore a Torino nel 2021: vedere il tedesco ancora campione alle Finals si gioca a 5,00. Attenzione ai ricorsi storici: il tennista di Amburgo si è imposto nel torneo nel 2018 e nel 2021 ovvero ogni tre anni. Il podio dei favoriti è completato da Carlos Alcaraz che deve ritrovare gioco e forza per non rischiare un’uscita prematura dal torneo: il successo del tennista iberico è offerto a 9,00. Tutti in doppia cifra gli altri “Maestri”: Taylor Fritz è dato a 12, Daniil Medvedev a 16 mentre il trionfo di Casper Ruud, finalista due anni fa, pagherebbe 20 volte la posta. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

