Aiost, a settembre nuovi corsi di formazione per ostricaro a Napoli e Pompei

(Adnkronos) – Fondata da Daniele Testa (Presidente), Alessio Cutino (Vicepresidente) e Simone Testa, Aiost continua la sua missione di promuovere la cultura delle ostriche in Italia e formare una nuova figura professionale nel mondo della ristorazione: l’ostricaro. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Aiost avvierà due nuovi corsi in Campania: il 23 settembre a Pompei (primo livello) e il 24 Settembre a Napoli (secondo livello). Nel corso di primo livello, i partecipanti apprenderanno le basi della storia delle ostriche, l’anatomia, le tecniche di apertura, la degustazione e le nozioni igienico-sanitarie, oltre a informazioni fondamentali sugli allevamenti. Il corso di secondo livello – riservato solamente a chi ha completato il primo livello – approfondirà le competenze tecniche concentrandosi su territori di produzione, sulla preparazione di un plateau di ostriche e gli abbinamenti enogastronomici. Grazie al protocollo d’intesa con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, al supporto del dipartimento di prevenzione Asl Napoli 3 SUD e alla presenza di numerosi esperti, Aiost é l’unico corso in Italia ad approfondire l’argomento con una visione d’insieme che comprende varie materie di studio offrendo un servizio didattico di grande competenza tecnica. Coloro che completeranno con successo il percorso formativo di secondo livello diventeranno ‘Ostricari Perlati’ e dopo il superamento dell’esame finale, potranno esporre una targa all’esterno del proprio locale certificando così la loro preparazione approfondita. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)