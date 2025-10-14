23.1 C
Buono (Cassa Geometri-Fgi): “Investimenti in edilizia migliorano il Paese”

Lavoro
(Adnkronos) – “La sfida dell’efficientamento energetico e di rigenerazione edilizia per l’Italia va affrontata con determinazione, per poterla vincere. Sostenere investimenti in tal senso significa migliorare il nostro Paese, ma anche muovere tutto il settore dell’economia”. A dirlo è Diego Buono, presidente Cassa Geometri e Fgi, in occasione del convegno ‘Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione’
, organizzato dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, dalla Cassa geometri e dalla Fondazione geometri italiani a Roma. 

L’evento è stato anche l’occasione per discutere gli effetti, non sempre positivi, generati dall’onda lunga del bonus 110%. 

“Entro il 2030 dobbiamo portare il nostro patrimonio immobiliare a un efficientamento del 16%”, ricorda Buono. Per scongiurare i fenomeni di speculazione “bisogna innanzitutto programmare e muoversi per tempo. Sono necessari maggiori controlli e ragionamenti sulle irregolarità edilizie. Un argomento molto complesso – ammette – ma per vincere la sfida dobbiamo affrontarla con la giusta serietà e programmazione”, conclude. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

