Disabili, De Luca (consulenti del lavoro): “Inserire le persone giuste al posto giusto”

(Adnkronos) – “Penso che il lavoro dei disabili debba avere dignità nel mondo del lavoro. Noi siamo abituati troppo spesso a ragionare di numeri. Noi dimentichiamo forse troppo spesso che stiamo parlando di persone. E quando parliamo di persone il nostro obiettivo, che stiamo perseguendo con convinta adesione all’accordo con Affass, è quello di cercare non solo di inserire il maggior numero di persone con disabilità al lavoro, ma di inserire le persone giuste al posto giusto. Perché il problema fondamentale è che quando si creano delle situazioni lavorative di disagio abitualmente un lavoratore sta male”. A dirlo oggi il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, intervenendo all’evento ‘Lavoro inclusivo: opportunità e sfide per le persone con disabilità’, organizzato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dall’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas). “Noi daremo il nostro apporto – assicura – e lo faremo insieme alla Fondazione consulenti per il lavoro, lo faremo con la solita professionalità ma principalmente con la sensibilità che ci ha portato a sottoscrivere analoghe convenzioni. Con Caritas per andare ad assistere gli emarginati, con l’Anmil per interessarci a chi rimane vittima di un infortunio sul lavoro, con l’Unicef per tutti quei fragili che hanno poi difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Il nostro impegno è anche per il riconoscimento della fragilità le donne vittime di violenza che può sembrare un argomento che c’entri poco con oggi ma che rientra in quell’albero di difficoltà personale che impedisce di esprimersi anche dal punto di vista lavorativo”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)