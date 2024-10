Ia: migliori lavoro e benessere, da Fondazione Guido Carli manifesto con top manager e imprenditori

(Adnkronos) – Un algoritmo etico per un’economia responsabile, capace di cogliere l’opportunità della rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale. Sarà un Manifesto dell’algoretica d’impresa il lascito della Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli ‘Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA’, in programma a Roma il 22 novembre alle ore 17.30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Dopo il saluto iniziale della Presidente della Fondazione, Romana Liuzzo, e un videosaluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interverrà il presidente della Commissione governativa sull’intelligenza artificiale nell’informazione, Padre Paolo Benanti, in dialogo con il giornalista David Parenzo. A seguire, otto tra imprenditori e top manager porteranno la loro testimonianza, moderati dalla giornalista e conduttrice Tv Veronica Gentili: Maria Elena Boschi, vicepresidente commissione Vigilanza Rai; Lorenzo Cerulli, GenAI Leader Deloitte Central Med; Oscar Farinetti, fondatore Eataly; Massimiliano Montefusco, dg RDS; Debora Paglieri, ad Paglieri; Fabrizio Palermo, ad Acea; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Marco Travaglia, presidente e AD Nestlè Italia. Le conclusioni saranno affidate a Giampiero Massolo, consigliere Fondazione Guido Carli. “La Convention si terrà quest’anno in un momento speciale: mancherà un mese all’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco con cui prenderà il via il Giubileo 2025 dedicato alla speranza – spiega Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli – ed è proprio la speranza che vogliamo mettere al centro dei lavori: in un’intelligenza artificiale a misura di essere umano, che sia al servizio della comunità per rafforzare servizi e prospettive di crescita, personale e collettiva. Ispirandoci al pensiero di Padre Benanti, il 22 novembre lanceremo un Manifesto dell’algoretica d’impresa: una mappa di principi guida perché lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA nelle aziende migliori, e non divori, il lavoro e il benessere di donne e uomini”. “Sarà il nostro contributo di idee all’azione del Governo e della presidenza italiana del G7 sul tema, nel solco dei valori cari a Guido Carli, lo statista, per me nonno di straordinaria saggezza: la fiducia nelle nuove generazioni, la fermezza nel difendere il connubio indispensabile tra etica ed economia. Nel sodalizio tra istituzioni, sistema produttivo e società civile risiede la chiave per governare e rendere sostenibili i cambiamenti. Siamo convinti che l’Italia abbia davvero tutta l’intelligenza necessaria per farcela: intelligenza da vendere”. L’appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2024-2025 della Fondazione, tracciando il sentiero che culminerà il 9 maggio 2025 con la XVI edizione del Premio Guido Carli, durante la quale sarà assegnato un Premio speciale per il Giubileo. La convention si svolgerà in presenza e sarà trasmessa anche in diretta streaming su Ansa.it. Corriere.it e Tgcom24.it., nonché sui canali social della Fondazione Guido Carli. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)