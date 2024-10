Moda, le nuove competenze del tessile sbarcano al career day di Prato

(Adnkronos) – Le nuove competenze del mondo del tessile e moda sbarcano a Prato per un career day destinato ai giovani che vogliono intraprendere questo cammino professionale. Il corso di laurea in Textile & fashion design, il corso di laurea magistrale in Fashion system design dell’Università di Firenze, il Polo Universitario Città di Prato, in collaborazione con Nhrg, agenzia per il lavoro, organizzano il 16 ottobre a Prato la seconda edizione del career day. ‘Around fashion. Le nuove competenze nel mondo del tessile e moda’ affronterà il tema delle professioni e delle skills che girano attorno al mondo della moda e del tessile, ambiti sempre più variegati e complessi. La sostenibilità, l’organizzazione di eventi, il mondo phygital, gli archivi della moda, lo sviluppo di materiali innovativi, il mondo dei software per il management sono solo alcune delle affascinanti professioni che stanno emergendo. Il format, già sperimentato, consiste in un incontro la mattina tra studenti, imprese e professionisti ed esperti delle risorse umane, che, dopo un primo giro di presentazione, dibatteranno delle esigenze delle aziende, delle trasformazioni e delle ricerche in corso nel mondo della moda e del tessile. Lo scopo è di portare a conoscenza degli studenti queste esigenze e quali sono le professioni necessarie in questo settore, per consentire loro la scelta giusta nel mondo del lavoro. Porteranno i saluti: Diego Blasi, assessore all’Università e ricerca Comune di Prato; Francesco Marini, presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord; Daniela Toccafondi, presidente del Pin Prato; Debora Giorgi, presidente del Cdl in Textile e fashion design e coordinatrice master in EcoFashion design; Elisabetta Benelli, presidente cdl magistrale in fashion system design e responsabile orientamento per area design e moda di Unifi; Gianni Scaperrotta, ceo e founder Nhrg. Seguirà la tavola rotonda ‘Le nuove competenze per il mondo del tessile e moda’, moderata da Lisa Ciardi, giornalista del La Nazione. Parteciperanno: Maurizio Sarti, delegato Education della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord; Francesco Marini, Industrie Marini; Vincenzo Cangioli, presidente e ad Lanificio Cangioli 1859; Ginevra Nicelli, sustainability coordinator Lanificio Cangioli1859; Susanna Nicoletti, marketing, digital and brand advisor in Luxury and Fashion; Francesca Rulli, ceo e founder di Process factory e 4sustainability; Simone Lastrucci, ad WTrendy – software house; Massimiliano Golini, fashion room; Luca Parenti e Marco Innocenti, Kidstudio; Alessandro Tenan – area manager Nhrg. Nel pomeriggio, introdotto da Giuliano Sanna, bu permanent manager e branch manager Roma Nhrg, gli esperti in risorse umane dell’agenzia per il lavoro, saranno a disposizione dei giovani per orientarli, con consigli concreti su come accedere al mondo del lavoro. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)