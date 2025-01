Problemi al motore per aereo Lufthansa, volo dirottato a Londra

(Adnkronos) – Un aereo della compagnia Lufthansa in volo da Manchester a Monaco è stato costretto a un atterraggio non programmato a Londra mercoledì a causa di problemi tecnici al motore. Una portavoce di Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, ha dichiarato a Francoforte che il volo LH2507 è stato dirottato all’aeroporto di Heathrow di Londra dopo aver subito “problemi al motore nei pressi della Manica”. L’aereo è atterrato in sicurezza e rimarrà a Londra per un’indagine tecnica. Tutti i 107 passeggeri sono stati imbarcati su altri voli. “Lufthansa si rammarica per l’inconveniente causato a tutti i passeggeri di questo volo”, ha affermato la portavoce. “La sicurezza a bordo è la massima priorità di Lufthansa”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)