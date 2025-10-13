23.7 C
Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini”

Lavoro
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Noi di Cia-Agricoltori italiani accogliamo favorevolmente la direttiva Breakfast, in sintonia con il ministro Lollobrigida, per dare valore ai prodotti dei contadini. Quindi materie prime di qualità, certezza per il consumatore e soprattutto gratificazione per i contadini, che non solo fanno un sacrificio per produrre ma anche un sacrificio burocratico per dimostrare cosa c’è all’interno dei prodotti. E in conclusione salubrità garantita”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario Grillo, presidente di Turismo Verde, l’organizzazione che promuove gli agriturismi di Cia-Agricoltori italiani, commenta l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto che recepisce la direttiva europea cosiddetta ‘Breakfast’, con la quale vengono introdotte diverse novità che migliorano la tracciabilità e la trasparenza di prodotti di largo consumo alimentare come il miele, i succhi di frutta e le marmellate.  

 

 

