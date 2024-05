Università, United: tavolo tecnico telematiche non ha prodotto documento finale

(Adnkronos) – Si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico sulle università telematiche, voluto dal ministro Bernini allo scopo di trovare regole comuni che potessero integrare validamente i due comparti. United, l’Associazione che raggruppa la maggior parte delle università telematiche, tiene a precisare che "non è corretto affermare che il tavolo avrebbe già prodotto un documento finale in quanto nella riunione è stata fatta solo una analisi dei suggerimenti e delle posizioni più rappresentate nel corso dei lavori". "Come tale, il ministro ne prenderà visione e opererà quella sintesi politica che porterà a una reale uniformità regolamentatoria di tutta la materia", afferma. "United dà atto al ministro di aver iniziato, e portato avanti, un percorso virtuoso che renderà sicuramente il sistema universitario più moderno e competitivo nel panorama internazionale e pertanto attende con la massima fiducia le relative conclusioni", conclude. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)